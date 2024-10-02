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Новини Фото Війна
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На позиціях "Хезболли" в Лівані виявили зброю російського виробництва, - ізраїльські ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Військові Ізраїлю захопили озброєння російського виробництва на позиціях "Хезболли".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний, про це повідомили ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що озброєння було захоплено під час операції на півдні Лівану.

Так, було захоплено ракети 9М131ФМ (термобаричні) та 9M131M протитанкового ракетного комплексу "Метис-М".

Читайте: Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції "Стріли півночі" на півдні Лівану

Також там був переносний зенітно-ракетний комплекс 9K32M "Стрела-2" й реактивні піхотні гранатомети РПГ-29 "Вампир" та РПГ-27 "Таволга".

Також було опубліковано фото з реактивним піхотним вогнеметом МРО-А.

На позиціях "Хезболли" виявили зброю російського виробництва

ЗМІ припускають, що зброя російського виробництва могла потрапити до "Хезболли" через треті країни, зокрема через Сирію. Також не виключається можливість поставок з РФ шляхом експорту через треті країни.

Читайте: США підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", але закликають до дипломатії, - Остін

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте також: Для Ірану будуть серйозні наслідки за атаку на Ізраїль, - Білий дім

Автор: 

Ізраїль (1648) зброя (7480) росія (65459) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+36
І тим не менше Ізраїль вважає орків братушками.
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02.10.2024 10:48
+26
Зайве підтвердження що параша спонсор терорізму
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02.10.2024 10:49
+23
Теж мені новина. Але не вірте очам своїм. Бо буде ескалація.
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02.10.2024 10:49
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І тим не менше Ізраїль вважає орків братушками.
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02.10.2024 10:48 Відповісти
боятися, не означає поважати

Общее количество израильтян, негативно относившихся к России, составило 73% до полномасштабного вторжения в Украину. После - 83%.

https://24tv.ua/ru/vojna-izraile-zhiteli-izrailja-otnosjatsja-k-rossii_n2423518
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02.10.2024 10:52 Відповісти
Брехня.
Наряду з Узбекистаном в Ізраїлі кількість совкодрочерів та путінососів більша, ніж в самій Росії.
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02.10.2024 11:05 Відповісти
Брехня? Доведи
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02.10.2024 11:15 Відповісти
Може тобі ще й ключі принести?
От не бреши і не придумуй ліві цифри.
Тут народ спілкується в соцмережах і вміє робити висновки.
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02.10.2024 11:30 Відповісти
напвіщо мені ключи від твоєї буди? Придумуй ? Це на язике кацапсин?
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02.10.2024 12:05 Відповісти
А що тут доводити, от коли москалі вїб-уть по пейсатим в Умані, тоді ти і будеш правий...
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02.10.2024 11:55 Відповісти
Ну звісно, доказів нема. Тільки коли та бла-бла. І хто такі пейсаті? Ти антісеміт?
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02.10.2024 12:08 Відповісти
Россия - враг Израиля

71% опрошенных называют Россию врагом Израиля (в 2022 году таких было 49%, в 2016-м - 32%). 25% считают, что Россия - не друг и не враг Израиля. И только 3% считают Россию другом Израиля.

Отметим последовательное ухудшение отношения нашей аудитории к России, особенно в последние годы.

74% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (два года назад таких было 66%), 8% - положительно.

32% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".

Украина - не друг и не враг Израиля

65% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 22% респондентов называют Украину другом Израиля. 11% относят Украину к категории врагов Израиля. За два года существенных изменений нет.

При этом 45% положительно относятся к государству Украина, 13% - отрицательно, 40% - нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".

https://www.newsru.co.il/israel/13sep2024/dv_itog_2024.html Отношение нашей аудитории к России ухудшается. Итоги опроса "Израиль, его друзья и враги" - NEWSru.co.il
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02.10.2024 12:19 Відповісти
на болотах їх 146%, а вихідців з сисисре в Ізраїлі не так вже й багато.
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02.10.2024 14:26 Відповісти
Що ж тут дивного🤔🧐😁 Було б дивно, якби її там не виявили 😝😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2024 11:05 Відповісти
Нічого дивного, кацапська зброя (і наша стара радянська) є по всьому світу.
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02.10.2024 11:08 Відповісти
Ізраїль не вважає орків братушками.
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02.10.2024 12:17 Відповісти
Теж мені новина. Але не вірте очам своїм. Бо буде ескалація.
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02.10.2024 10:49 Відповісти
Так вони саме так і роблять - вже припускають, що цю зброю переправили через треті країни, а ********* ніби і не знав - кому зброю передають... А от припустити навпаки якось стрьомно... Паскудний світ!
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02.10.2024 11:31 Відповісти
Зайве підтвердження що параша спонсор терорізму
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02.10.2024 10:49 Відповісти
Йооопт, яка несподіванка.
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02.10.2024 10:52 Відповісти
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02.10.2024 10:53 Відповісти
nu i ščo daļe ? au , Bibi ? z novu na 9 maja s dedami šagati budeš ?
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02.10.2024 10:52 Відповісти
😊 Таки так, було поставлено "через треті країни". Цікаяо, а Хезбалла, яка у мацкву напряму приїжджала, приїжджала з якою метою? І що, поїхала з порожніми руками? І взагчлі, ця збпоя - то подарунок ізраїльському народові від братніх росіян через Хезбаллу. 😊
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02.10.2024 10:53 Відповісти
А третя країна Іран
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02.10.2024 11:02 Відповісти
Мені "термобари" та "вогнемети" більше всього подобаються - буде чим євреям "бородатих ідіотів" з бункерів викурювать! Ліванці правильно вчинили - відступили в тил і завели свої війська в місця дислокації.... Бо ці придурки з "Хезболли" їм самим уже "***********"! Колобродять лише - нормальним людям жить не дають...... Євреям залишається одне: зробить ХАМАС та "Хезболлі" масоване "кровопускання" І таке - щоб мінімум одне покоління вони не мали з чого вербувать собі бойовиків... А ООНовцям на грошові потоки посадить "контролерами" євреїв - щоб ті контролювали - куди саме йдуть гроші з "гуманітарки" А в тунелі напустить сірчаного газу - він важчий повітря, і не буде вивітрюваться в атмосферу Або забрать тунелі собі - для підземних складів... Та навіть печериці вирощуватимуть - їм не потрібне сонце для росту...
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02.10.2024 11:09 Відповісти
А що не так,трактористи з Хезболли, закупили зброю в воєнторзі, як завжди
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02.10.2024 10:54 Відповісти
Кого ви захищаєте ?
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02.10.2024 11:01 Відповісти
а кого повинен захищати українець? тих кому русня постачає зброю чи тих хто сам недавно постачав русні технології (бпла) ?
Про теорему Ескобара чули?
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02.10.2024 11:30 Відповісти
щось не здивувало
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02.10.2024 10:54 Відповісти
Ще таке може статись що та зброя вироблена по ізраїльскій ліцензії. Багато військових технологій було продано в рашу.
І зараз продають. Ізраїльска компанія продає для орківських спецслужб обладнання для взлому телофонів і навіть не приховує це а використовує у своїй рекламі.
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02.10.2024 10:57 Відповісти
вони думають що їх не стосується)))) як Україні допомогти то ніззя... а як кацапам продати щось що нам може зашкодити там буд-ласка...пройдисвіти
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02.10.2024 11:01 Відповісти
Щоденно до 30 бортів вилітає в напрямку Росії.
Напевне, з апельсинами.
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02.10.2024 11:08 Відповісти
везуть туди з звідти, бо зараз станеться так, що і одним і другим не буде вистачати
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02.10.2024 14:29 Відповісти
там вуха пуйла стирчать в кожному **********...
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02.10.2024 10:59 Відповісти
Та ви що??, хай Нетаньяху до хйла з'їзде, та у дьосна розцілує!(,
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02.10.2024 10:59 Відповісти
Всі ці войни ідуть із кремля та їхнього серійного вбивці,
ху@ла , от кого потрібно прибрати фізично ,
щоби настав
мир у всьому світі 😡
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02.10.2024 11:00 Відповісти
Навряд це щось вирішить.Там ще легіон виродків.
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02.10.2024 11:04 Відповісти
Вирішить!
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02.10.2024 13:09 Відповісти
Дивно, що хброя нез України, щось фсб проїб..ло
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02.10.2024 11:03 Відповісти
У кацапов ответ готов:
- Может, Зинка им это оружие подогнала ?
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02.10.2024 11:04 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову
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02.10.2024 11:07 Відповісти
Какая неожиданность что ***** помогает террористам Хезболлы и ХАМАСа воевать против Израиля.
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02.10.2024 11:22 Відповісти
....фсе прадаеЦЦа в мєстном воєнторгє..........
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02.10.2024 11:23 Відповісти
цікаво
ХАМАС питав дозволу в хвуйла
бити по Ізраілю??
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02.10.2024 11:25 Відповісти
тут більше схоже на те, що хамас не питав дозволу, а отримав наказ від ху йла, через іранських покровителів на атаку на Ізраїль. акурат щоб ху йлу зробити подарунок на днюху 7.10.
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02.10.2024 12:02 Відповісти
Та ну шо ви репетуєте? - скаже коняка! Цю зброю можна купити у будь-якому воєнторзі...
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02.10.2024 11:35 Відповісти
Момент падения иранской баллистической ракеты на палестинца.

https://t.me/insiderUKR/84101
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02.10.2024 11:43 Відповісти
👍
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02.10.2024 11:52 Відповісти
значит по логике #уйла рашка404 воюет с Израилем, и он должен ударить по болотам ядерным оружием!
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02.10.2024 11:51 Відповісти
Ха-ха-ха, да их в любом военторге купить можно
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02.10.2024 12:25 Відповісти
а вони шо думали звідки у хезболи зброя????
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02.10.2024 13:09 Відповісти
в мєсном воєнторгі скупились
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03.10.2024 11:02 Відповісти
 
 