На позиціях "Хезболли" в Лівані виявили зброю російського виробництва, - ізраїльські ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Військові Ізраїлю захопили озброєння російського виробництва на позиціях "Хезболли".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний, про це повідомили ізраїльські ЗМІ.
Зазначається, що озброєння було захоплено під час операції на півдні Лівану.
Так, було захоплено ракети 9М131ФМ (термобаричні) та 9M131M протитанкового ракетного комплексу "Метис-М".
Також там був переносний зенітно-ракетний комплекс 9K32M "Стрела-2" й реактивні піхотні гранатомети РПГ-29 "Вампир" та РПГ-27 "Таволга".
Також було опубліковано фото з реактивним піхотним вогнеметом МРО-А.
ЗМІ припускають, що зброя російського виробництва могла потрапити до "Хезболли" через треті країни, зокрема через Сирію. Також не виключається можливість поставок з РФ шляхом експорту через треті країни.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
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Общее количество израильтян, негативно относившихся к России, составило 73% до полномасштабного вторжения в Украину. После - 83%.
https://24tv.ua/ru/vojna-izraile-zhiteli-izrailja-otnosjatsja-k-rossii_n2423518
Наряду з Узбекистаном в Ізраїлі кількість совкодрочерів та путінососів більша, ніж в самій Росії.
От не бреши і не придумуй ліві цифри.
Тут народ спілкується в соцмережах і вміє робити висновки.
71% опрошенных называют Россию врагом Израиля (в 2022 году таких было 49%, в 2016-м - 32%). 25% считают, что Россия - не друг и не враг Израиля. И только 3% считают Россию другом Израиля.
Отметим последовательное ухудшение отношения нашей аудитории к России, особенно в последние годы.
74% респондентов в настоящее время отрицательно относятся к государству Российская Федерация (два года назад таких было 66%), 8% - положительно.
32% говорят, что они "хорошо относятся к россиянам, но плохо к нынешнему российскому руководству".
Украина - не друг и не враг Израиля
65% считают Украину не другом и не врагом Израиля. 22% респондентов называют Украину другом Израиля. 11% относят Украину к категории врагов Израиля. За два года существенных изменений нет.
При этом 45% положительно относятся к государству Украина, 13% - отрицательно, 40% - нейтрально. Только 14% говорят: "Я хорошо отношусь к украинцам, но плохо к нынешнему украинскому руководству".
https://www.newsru.co.il/israel/13sep2024/dv_itog_2024.html Отношение нашей аудитории к России ухудшается. Итоги опроса "Израиль, его друзья и враги" - NEWSru.co.il
Про теорему Ескобара чули?
І зараз продають. Ізраїльска компанія продає для орківських спецслужб обладнання для взлому телофонів і навіть не приховує це а використовує у своїй рекламі.
Напевне, з апельсинами.
ху@ла , от кого потрібно прибрати фізично ,
щоби настав
мир у всьому світі 😡
- Может, Зинка им это оружие подогнала ?
ХАМАС питав дозволу в хвуйла
бити по Ізраілю??
https://t.me/insiderUKR/84101