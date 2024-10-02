Для Ірану будуть серйозні наслідки за атаку на Ізраїль, - Білий дім
У Білому домі наголосили, що Іран зіткнеться із "серйозними наслідками" за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, хвиля випущених по Ізраїлю майже 200 балістичних ракет стала "значною ескалацією".
Салліван зазначив, що Джо Байден уважно стежить за подіями, оскільки ця ескалація загрожує підірвати одну з головних цілей США - запобігти тотальній війні на Близькому Сході.
"Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити, в першу чергу, американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед", - пояснив він.
Водночас радник Байдена відмовився повідомити, які саме будуть наслідки для Ірану, який вже є об'єктом американських санкцій.
"Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю", - підсумував він.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
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Взагалі як думаєте коли почнуться ісламістські заворушення по всій Європі, адже вони не даремно туди стадами виїхали.
Все це інспіровано срасією. Ну і китайози в курсі
Європі, куди Україна так проситься на колінах вже приходить кінець!
А якщо буде друга фаза пекельних санкцій 2,то омайнгот,їм картоплю в Макдональдс теж не продаватимуть і колу,після цих слів з салівана вийшло трохи пару і він знепритомнів.