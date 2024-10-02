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Новини
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Для Ірану будуть серйозні наслідки за атаку на Ізраїль, - Білий дім

У Білому домі пообіцяли наслідки для Ірану за атаку на Ізраїль

У Білому домі наголосили, що Іран зіткнеться із "серйозними наслідками" за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, про це заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, хвиля випущених по Ізраїлю майже 200 балістичних ракет стала "значною ескалацією".

Салліван зазначив, що Джо Байден уважно стежить за подіями, оскільки ця ескалація загрожує підірвати одну з головних цілей США - запобігти тотальній війні на Близькому Сході.

Читайте: Американські есмінці допомагали відбивати ракетну атаку Ірану, - The Washington Post

"Зараз ми збираємося розглянути, якими будуть наступні кроки, щоб забезпечити, в першу чергу, американські інтереси, а потім максимально сприяти стабільності в міру того, як ми будемо рухатися вперед", - пояснив він.

Водночас радник Байдена відмовився повідомити, які саме будуть наслідки для Ірану, який вже є об'єктом американських санкцій.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будуть наслідки, серйозні наслідки. Ми будемо працювати з Ізраїлем над тим, щоб це стало реальністю", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль, - Боррель

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не послаблятимуть санкції проти РФ, якщо Україна скаже, що це не відповідає її стратегії, - Салліван

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049) США (23119) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+10
да,амєріканци апять навєрна вискажут наівисший уравєнь абєспакоєнай абєспакоєнасті...
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02.10.2024 10:01
+10
Пекельні санкції і озабоченість високого рівня
Старий маразматик Байден натворив хаосу в світі...
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02.10.2024 10:01
+9
Я так розумію пекельні санкції на підході? Від яких Іран вздригне аж так прям взвиє 😅😅
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02.10.2024 09:59
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Я так розумію пекельні санкції на підході? Від яких Іран вздригне аж так прям взвиє 😅😅
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02.10.2024 09:59 Відповісти
такі як "пекельні санкції, котрі порвали економіку рашки на клоччя" від обамки?
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02.10.2024 10:02 Відповісти
да,амєріканци апять навєрна вискажут наівисший уравєнь абєспакоєнай абєспакоєнасті...
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02.10.2024 10:01 Відповісти
Пекельні санкції і озабоченість високого рівня
Старий маразматик Байден натворив хаосу в світі...
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02.10.2024 10:01 Відповісти
Ага, кацапи вже отримали ''серйозні наслідки''. Здувається америка наче повітряна кулька.
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02.10.2024 10:03 Відповісти
Здувають америку демократи типу Клінтона, Обами і Байдена..................... Як не крути, демократи нікчемні і слабкі!
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02.10.2024 10:08 Відповісти
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02.10.2024 10:07 Відповісти
Вони прорахували.
Взагалі як думаєте коли почнуться ісламістські заворушення по всій Європі, адже вони не даремно туди стадами виїхали.
Все це інспіровано срасією. Ну і китайози в курсі
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02.10.2024 10:07 Відповісти
Європа впустила до себе мільйони бойовиків ІДІЛ і спалахнути там може в любий час.
Європі, куди Україна так проситься на колінах вже приходить кінець!
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02.10.2024 10:09 Відповісти
Будуть санкції з пекла2,всі хто улюлюкаючи та пригаючи з патиками в руках навколо пускових установок відтепер не зможуть грати в американських казино,їздити до Ямайки,купувати бургер в Макдональдс,носити джинси Левайс.
А якщо буде друга фаза пекельних санкцій 2,то омайнгот,їм картоплю в Макдональдс теж не продаватимуть і колу,після цих слів з салівана вийшло трохи пару і він знепритомнів.
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02.10.2024 10:09 Відповісти
Цікаво, хто не будь ще вірить США?
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02.10.2024 10:25 Відповісти
73%
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02.10.2024 10:45 Відповісти
У Білому домі наголосили, що Іран зіткнеться із "серйозними наслідками" за масштабну ракетну атаку на Ізраїль. прорашистський агент в США , СалойІван мабуть із скромності не розказує про обіцяні "серйозні наслідки" .які отримала 3,14дерація.за окупаціюІвійну в Україні???
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02.10.2024 10:46 Відповісти
Хамєйня, ***** і сіцзиньпня з кімчимчой вам вірять так що аж всираються від сміху.
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02.10.2024 10:50 Відповісти
Майже 200 ракет і лише вбили одного палестинського араба, якого прихдопнуло як таргана здоровезним уламком ракети)))
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02.10.2024 11:04 Відповісти
прихдопнуло як таргана
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02.10.2024 11:37 Відповісти
букви "д" та "л" на клавіатурі поруч, так вийшло
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02.10.2024 16:44 Відповісти
Где ж теперь хуьло харчеваться будет?
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02.10.2024 12:23 Відповісти
Наслідки- це охеренна озабоченность?
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02.10.2024 12:59 Відповісти
Будем грозно топать ножками, пока у Аятол не начнется землетрясение.
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02.10.2024 15:56 Відповісти
 
 