Для Ирана будут серьезные последствия за атаку на Израиль, - Белый дом

В Белом доме отметили, что Иран столкнется с "серьезными последствиями" за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, волна выпущенных по Израилю почти 200 баллистических ракет стала "значительной эскалацией".

Салливан отметил, что Джо Байден внимательно следит за событиями, поскольку эта эскалация угрожает подорвать одну из главных целей США - предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке.

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"Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить, в первую очередь, американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед", - пояснил он.

В то же время советник Байдена отказался сообщить, какие именно будут последствия для Ирана, который уже является объектом американских санкций.

"Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью", - подытожил он.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

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