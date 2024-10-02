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Новости
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Для Ирана будут серьезные последствия за атаку на Израиль, - Белый дом

У Білому домі пообіцяли наслідки для Ірану за атаку на Ізраїль

В Белом доме отметили, что Иран столкнется с "серьезными последствиями" за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, волна выпущенных по Израилю почти 200 баллистических ракет стала "значительной эскалацией".

Салливан отметил, что Джо Байден внимательно следит за событиями, поскольку эта эскалация угрожает подорвать одну из главных целей США - предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке.

Читайте: Американские эсминцы помогали отражать ракетную атаку Ирана, - The Washington Post

"Сейчас мы собираемся рассмотреть, какими будут следующие шаги, чтобы обеспечить, в первую очередь, американские интересы, а затем максимально способствовать стабильности по мере того, как мы будем двигаться вперед", - пояснил он.

В то же время советник Байдена отказался сообщить, какие именно будут последствия для Ирана, который уже является объектом американских санкций.

"Мы четко дали понять, что будут последствия, серьезные последствия. Мы будем работать с Израилем над тем, чтобы это стало реальностью", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль, - Боррель

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не будут ослаблять санкции против РФ, если Украина скажет, что это не соответствует ее стратегии, - Салливан

Автор: 

Израиль (1930) Иран (1809) США (26889) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+10
да,амєріканци апять навєрна вискажут наівисший уравєнь абєспакоєнай абєспакоєнасті...
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02.10.2024 10:01
+10
Пекельні санкції і озабоченість високого рівня
Старий маразматик Байден натворив хаосу в світі...
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02.10.2024 10:01
+9
Я так розумію пекельні санкції на підході? Від яких Іран вздригне аж так прям взвиє 😅😅
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02.10.2024 09:59
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Я так розумію пекельні санкції на підході? Від яких Іран вздригне аж так прям взвиє 😅😅
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02.10.2024 09:59 Ответить
такі як "пекельні санкції, котрі порвали економіку рашки на клоччя" від обамки?
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02.10.2024 10:02 Ответить
да,амєріканци апять навєрна вискажут наівисший уравєнь абєспакоєнай абєспакоєнасті...
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02.10.2024 10:01 Ответить
Пекельні санкції і озабоченість високого рівня
Старий маразматик Байден натворив хаосу в світі...
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02.10.2024 10:01 Ответить
Ага, кацапи вже отримали ''серйозні наслідки''. Здувається америка наче повітряна кулька.
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02.10.2024 10:03 Ответить
Здувають америку демократи типу Клінтона, Обами і Байдена..................... Як не крути, демократи нікчемні і слабкі!
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02.10.2024 10:08 Ответить
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02.10.2024 10:07 Ответить
Вони прорахували.
Взагалі як думаєте коли почнуться ісламістські заворушення по всій Європі, адже вони не даремно туди стадами виїхали.
Все це інспіровано срасією. Ну і китайози в курсі
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02.10.2024 10:07 Ответить
Європа впустила до себе мільйони бойовиків ІДІЛ і спалахнути там може в любий час.
Європі, куди Україна так проситься на колінах вже приходить кінець!
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02.10.2024 10:09 Ответить
Будуть санкції з пекла2,всі хто улюлюкаючи та пригаючи з патиками в руках навколо пускових установок відтепер не зможуть грати в американських казино,їздити до Ямайки,купувати бургер в Макдональдс,носити джинси Левайс.
А якщо буде друга фаза пекельних санкцій 2,то омайнгот,їм картоплю в Макдональдс теж не продаватимуть і колу,після цих слів з салівана вийшло трохи пару і він знепритомнів.
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02.10.2024 10:09 Ответить
Цікаво, хто не будь ще вірить США?
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02.10.2024 10:25 Ответить
73%
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02.10.2024 10:45 Ответить
У Білому домі наголосили, що Іран зіткнеться із "серйозними наслідками" за масштабну ракетну атаку на Ізраїль. прорашистський агент в США , СалойІван мабуть із скромності не розказує про обіцяні "серйозні наслідки" .які отримала 3,14дерація.за окупаціюІвійну в Україні???
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02.10.2024 10:46 Ответить
Хамєйня, ***** і сіцзиньпня з кімчимчой вам вірять так що аж всираються від сміху.
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02.10.2024 10:50 Ответить
Майже 200 ракет і лише вбили одного палестинського араба, якого прихдопнуло як таргана здоровезним уламком ракети)))
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02.10.2024 11:04 Ответить
прихдопнуло як таргана
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02.10.2024 11:37 Ответить
букви "д" та "л" на клавіатурі поруч, так вийшло
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02.10.2024 16:44 Ответить
Где ж теперь хуьло харчеваться будет?
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02.10.2024 12:23 Ответить
Наслідки- це охеренна озабоченность?
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02.10.2024 12:59 Ответить
Будем грозно топать ножками, пока у Аятол не начнется землетрясение.
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02.10.2024 15:56 Ответить
 
 