МИД осудил атаку Ирана по Израилю и призвал партнеров также решительно защищать небо над Украиной

МИД Украины решительно осудил массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября, подчеркнув, что мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз призываем все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну, последствия которой будут иметь катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира", - говорится в заявлении МИД.

В министерстве отметили, что Украина уже более двух с половиной лет противостоит не только России, которая совершила неспровоцированное нападение, но и ее приспешникам, в частности Ирану. В ведомстве напомнили, что Тегеран поставляет России вооружение, которое та использует в войне против Украины.

"Осуждаем действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в МИД призвали партнеров так же решительно защищать небо над Украиной от ракет и дронов РФ.

"Поддерживаем оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана. Призываем союзников Украины так же решительно и без колебаний защищать украинское небо от российских ракетных и дроновых атак, поскольку человеческая жизнь одинаково ценна в любой части мира", - заявили в министерстве.

Напоследок в ведомстве отметили важность неукоснительного соблюдения всеми государствами мира норм и принципов международного права и Устава ООН.

"Скорейшая стабилизация ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке является важным условием для недопущения дальнейшей региональной дестабилизации", - добавили в министерстве.

Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. По утверждению Корпуса стражей исламской революции, впервые были применены гиперзвуковые ракеты "Фаттах".

По словам представителей ЦАХАЛа, большинство из них были перехвачены силами ПВО. Кроме того, сообщалось, что вечером 1 октября эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

