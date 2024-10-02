УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12021 відвідувач онлайн
Новини
1 037 10

МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною

Реакція МЗС на обстріл Іраном Ізраїлю

МЗС України рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю ввечері 1 жовтня, наголосивши, що мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", - йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві зазначили, що Україна вже понад два з половиною роки протистоїть не лише Росії, яка здійснила неспровокований напад, а й її поплічникам, зокрема Ірану. У відомстві нагадали, що Тегеран постачає Росії озброєння, яке та використовує у війні проти України.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід", - йдеться у заяві.

Окрім цього, у МЗС закликали партнерів так само рішуче захищати небо над Україною від ракет і дронів РФ.

"Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без вагань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу", - заявили у міністерстві.

Читайте також: Американські есмінці допомагали відбивати ракетну атаку Ірану, - The Washington Post

Наостанок у відомстві наголосили на важливості неухильного дотримання усіма державами світу норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

"Якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

За словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Читайте також: Іран зробив велику помилку і заплатить за це, - Нетаньяху

Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Читайте також: Для Ірану будуть серйозні наслідки за атаку на Ізраїль, - Білий дім

Автор: 

заява (220) Ізраїль (1648) Іран (2049) МЗС (4141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
На підставі чого ? У нас хіба укаладені такі самі договори як у Ізраіля ?
показати весь коментар
02.10.2024 18:32
+2
"закликало партнерів так само рішуче захищати небо"
"МЗС України рішуче засудило"

Піду рішуче повечеряю...
(піднімається рішуче)
показати весь коментар
02.10.2024 18:57
+1
"та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною "

Отут наш дєд Ванга все по полицям розклав: https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc
показати весь коментар
02.10.2024 18:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною "

Отут наш дєд Ванга все по полицям розклав: https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc
показати весь коментар
02.10.2024 18:31 Відповісти
Офігенно дєд розказав.Правда як на мене ще досить мяко.
показати весь коментар
02.10.2024 18:36 Відповісти
На підставі чого ? У нас хіба укаладені такі самі договори як у Ізраіля ?
показати весь коментар
02.10.2024 18:32 Відповісти
Було б бажання. А підставу знайдуть за хвилину. Але з бажанням суттєвої нам допомоги якраз і є проблема.
показати весь коментар
02.10.2024 19:55 Відповісти
чому МЗС не висловлювали хоч якого занепокоєння коли ізраїль проводив "спецоперації" на території ірану, бомбардував сусідів ?
і всі рівненько підтримують політику партії, як вівці
показати весь коментар
02.10.2024 18:33 Відповісти
Ізраїль основний союзник америки поза нато.А ми -ні.У 21 р ВРУ провалила голосування за цей статус.Америка вже була готова але наші рідні депутати проваоили." За" проголосувало щось 20 з хвостиком,підозрюю що фракція ЄС і все.То хто винен ?Байден?Порошенко?МЗС хоче нас з америкою розсварити?Сигіба може вважає що він голрва рашистського мзс?
показати весь коментар
02.10.2024 18:35 Відповісти
Напомню...
Кулеба, в те времена министр иностранных дел, тогда по всем эфирам бегал и рассказывал что нам это не надо.

показати весь коментар
02.10.2024 18:35 Відповісти
"закликало партнерів так само рішуче захищати небо"
"МЗС України рішуче засудило"

Піду рішуче повечеряю...
(піднімається рішуче)
показати весь коментар
02.10.2024 18:57 Відповісти
Я вже рішуче й кофію зварила..

Ппц, як вони дістали..
показати весь коментар
02.10.2024 19:17 Відповісти
А могли бы как Румыния или Чехия поддерживать полностью в ООН и покупать взамен любое оружие , но правительство у вас глупое сейчас, к народу притензий ноль думаю все понимают
показати весь коментар
02.10.2024 22:53 Відповісти
 
 