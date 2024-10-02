МЗС засудило атаку Ірану по Ізраїлю та закликало партнерів так само рішуче захищати небо над Україною

МЗС України рішуче засудило масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю ввечері 1 жовтня, наголосивши, що мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", - йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві зазначили, що Україна вже понад два з половиною роки протистоїть не лише Росії, яка здійснила неспровокований напад, а й її поплічникам, зокрема Ірану. У відомстві нагадали, що Тегеран постачає Росії озброєння, яке та використовує у війні проти України.

"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід", - йдеться у заяві.

Окрім цього, у МЗС закликали партнерів так само рішуче захищати небо над Україною від ракет і дронів РФ.

"Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану. Закликаємо союзників України так само рішуче та без вагань захищати українське небо від російських ракетних та дронових атак, оскільки людське життя є однаково цінним у будь-якій частині світу", - заявили у міністерстві.

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Наостанок у відомстві наголосили на важливості неухильного дотримання усіма державами світу норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

"Якнайшвидша стабілізація безпекової ситуації на Близькому Сході є важливою умовою для недопущення подальшої регіональної дестабілізації", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції, уперше було застосовано гіперзвукові ракети "Фаттах".

За словами представників ЦАХАЛу, більшість з них були перехоплені силами ППО. Окрім того, повідомлялося, що ввечері 1 жовтня есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем та підтримуваною Іраном "Хезболлою" загострилася у вересні.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

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