Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата: "Он поддерживает террористов"

Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Исраэль Кац, передает Цензор.НЕТ.

"Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделала почти каждая страна мира, не заслуживает ступить на израильскую землю. Это Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не прилагал никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией.

Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - матери мирового террора - запомнится как пятно в истории ООН", - подчеркнул он.

По словам Каца, Израиль продолжит "защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутерришем или без него".

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

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