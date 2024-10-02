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Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата: "Он поддерживает террористов"

Генсека ООН Гутерріша оголошено персоною нон грата в Ізраїлі

Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Исраэль Кац, передает Цензор.НЕТ.

"Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделала почти каждая страна мира, не заслуживает ступить на израильскую землю. Это Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не прилагал никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией.

Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - матери мирового террора - запомнится как пятно в истории ООН", - подчеркнул он.

По словам Каца, Израиль продолжит "защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутерришем или без него".

Также читайте: Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш

Генсека ООН Гутерріша оголошено персоною нон грата в Ізраїлі

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Также смотрите: На позициях "Хезболлы" в Ливане было обнаружено оружие российского производства, - израильские СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Израиль (1930) нон грата (408) ООН (4178) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+102
Оце попустили стару шльондру. Не те що наші соплежуї.
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02.10.2024 13:54
+72
Це ляпас не стільки Гуттерішу, скільки самій ООН. Мабуть, ООН цього заслуговує.
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02.10.2024 13:57
+53
Після удару по Охмадет представник росії в ООН дав званий обід, де основною стравою було "Котлета по київськи". ООН відвернула очі вбік і вдало, що цього плювка в морду не помітила. І навіщо така ООН, де фашистська росія постійний член Радбезу, взагалі потрібна?
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02.10.2024 14:05
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Гутерриша за Грати
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02.10.2024 15:14 Ответить
Пiдтримую евреiв на усi 100%, але ще бруднiiше сама паскудна ООН, яка на сьогодня вже не е мiжнародною, а iснуе тiльки для заробiтку чиновникiв.
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02.10.2024 15:15 Ответить
Коли в тебе за спиною кілька авіаносців США та полків авіації НАТО, відважний єврей пішле накуй навіть рідну маму.
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02.10.2024 15:32 Ответить
я сколько знал евреев это нормальные люди по сравнению с тобой
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02.10.2024 15:35 Ответить
То носи з ними діда на палці.
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02.10.2024 15:50 Ответить
А ми там що, досі зберігаємо дипломатичні стосунки з Іраном й Лукашенком?
Ні, ну то інше звісно, ба так треба..
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02.10.2024 16:07 Ответить
Ізраїль наднаціональна країна
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02.10.2024 16:07 Ответить
оон-террористическая организация которую давно пора упразднить!
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02.10.2024 16:45 Ответить
Кстати, месяц тому, Израиль отказал во въезде в Израиль, другому коммунисту, министру иностранных дел ЕС Боррелю, который постоянно выражает сочустствие Украине за обстрелы и гибель людей, а Израиль призывает остановить войну с террористами...
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02.10.2024 16:56 Ответить
Тобто якщо ООН не засудила напад Ірану на Ізраіль то це погано і Гуттеріш персона нон-грата, і це,на думку євреїв - злочин,а якщо Ізраіль не засудив агресію кацапів щодо України то це нормально?Чому євреї впевнені що вбивати українців це нормально,а вбивати євреїв це злочин?
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02.10.2024 20:05 Ответить
я просто похлопаю
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03.10.2024 10:10 Ответить
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