Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерріша персоною нон грата: "Він підтримує терористів"

Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Ісраель Кац, передає Цензор.НЕТ.

"Той, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує ступити на ізраїльську землю. Це Генеральний секретар, який досі не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією.

Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - матері світового терору - запам’ятається як пляма в історії ООН", - наголосив він.

За словам Каца, Ізраїль продовжить "захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність, з Антоніу Гутеррішем або без нього".

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Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

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