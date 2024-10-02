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Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерріша персоною нон грата: "Він підтримує терористів"

Генсека ООН Гутерріша оголошено персоною нон грата в Ізраїлі

Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни.

Про це у соцмережі X повідомив глава МЗС Ісраель Кац, передає Цензор.НЕТ.

"Той, хто не може однозначно засудити огидний напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує ступити на ізраїльську землю. Це Генеральний секретар, який досі не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією. 

Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - матері світового терору - запам’ятається як пляма в історії ООН", - наголосив він.

За словам Каца, Ізраїль продовжить "захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність, з Антоніу Гутеррішем або без нього".

Також читайте: Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш

Генсека ООН Гутерріша оголошено персоною нон грата в Ізраїлі

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Також читайте: Дипломата з РФ визнали персоною нон-грата в Латвії, -ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1648) нон грата (141) ООН (3363) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+102
Оце попустили стару шльондру. Не те що наші соплежуї.
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02.10.2024 13:54
+72
Це ляпас не стільки Гуттерішу, скільки самій ООН. Мабуть, ООН цього заслуговує.
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02.10.2024 13:57
+53
Після удару по Охмадет представник росії в ООН дав званий обід, де основною стравою було "Котлета по київськи". ООН відвернула очі вбік і вдало, що цього плювка в морду не помітила. І навіщо така ООН, де фашистська росія постійний член Радбезу, взагалі потрібна?
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02.10.2024 14:05
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Гутерриша за Грати
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02.10.2024 15:14 Відповісти
Пiдтримую евреiв на усi 100%, але ще бруднiiше сама паскудна ООН, яка на сьогодня вже не е мiжнародною, а iснуе тiльки для заробiтку чиновникiв.
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02.10.2024 15:15 Відповісти
Коли в тебе за спиною кілька авіаносців США та полків авіації НАТО, відважний єврей пішле накуй навіть рідну маму.
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02.10.2024 15:32 Відповісти
я сколько знал евреев это нормальные люди по сравнению с тобой
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02.10.2024 15:35 Відповісти
То носи з ними діда на палці.
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02.10.2024 15:50 Відповісти
А ми там що, досі зберігаємо дипломатичні стосунки з Іраном й Лукашенком?
Ні, ну то інше звісно, ба так треба..
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02.10.2024 16:07 Відповісти
Ізраїль наднаціональна країна
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02.10.2024 16:07 Відповісти
оон-террористическая организация которую давно пора упразднить!
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02.10.2024 16:45 Відповісти
Кстати, месяц тому, Израиль отказал во въезде в Израиль, другому коммунисту, министру иностранных дел ЕС Боррелю, который постоянно выражает сочустствие Украине за обстрелы и гибель людей, а Израиль призывает остановить войну с террористами...
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02.10.2024 16:56 Відповісти
Тобто якщо ООН не засудила напад Ірану на Ізраіль то це погано і Гуттеріш персона нон-грата, і це,на думку євреїв - злочин,а якщо Ізраіль не засудив агресію кацапів щодо України то це нормально?Чому євреї впевнені що вбивати українців це нормально,а вбивати євреїв це злочин?
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02.10.2024 20:05 Відповісти
я просто похлопаю
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03.10.2024 10:10 Відповісти
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