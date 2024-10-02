Гутерріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану на Ізраїль

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану, після того як його оголосили персоною нон грата та заборонили в'їзд в Ізраїль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і у випадку з квітневою атакою Ірану, і як мало бути очевидно вчора в контексті висловленого мною засудження, я знову рішуче засуджую вчорашню масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль", – заявив Гутерріш.

Він вважає, що ці атаки, "як не парадоксально, не роблять нічого, щоб підтримати справу палестинського народу чи полегшити його страждання".

Водночас, за його словами, з жовтня минулого року Ізраїль проводить у Газі "найбільш смертоносну й руйнівну воєнну кампанію" за роки його перебування на посаді генерального секретаря.

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"Страждання, яких зазнає палестинський народ у Газі, неможливо собі уявити", – сказав він.

Гуттеріш також додав, що ситуація на окупованому Західному березі річки Йордан, включаючи Східний Єрусалим, продовжує погіршуватися через "ізраїльські воєнні операції, будівництво поселень, виселення людей, захоплення земель і посилення нападів з боку поселенців, що поступово підриває будь-яку можливість розв’язання проблеми на основі принципу двох держав".

У свою чергу, озброєні палестинські угруповання теж вдаються до насильства: ХАМАС продовжує запускати ракети, і лише вчора семеро ізраїльтян було вбито внаслідок терористичної атаки в Яффі, зауважив генсек.

"Настав час зупинити огидний цикл ескалації за ескалацією, який веде народи Близького Сходу прямо до прірви. Кожна ескалація слугує приводом для наступної. Цей смертоносний цикл насильства "око за око" має бути зупинений", – резюмував Гутерріш.

Раніше Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни.

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Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

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Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.