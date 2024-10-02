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Гутерріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану на Ізраїль

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану, після того як його оголосили персоною нон грата та заборонили в'їзд в Ізраїль.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і у випадку з квітневою атакою Ірану, і як мало бути очевидно вчора в контексті висловленого мною засудження, я знову рішуче засуджую вчорашню масовану ракетну атаку Ірану на Ізраїль", – заявив Гутерріш.

Він вважає, що ці атаки, "як не парадоксально, не роблять нічого, щоб підтримати справу палестинського народу чи полегшити його страждання".

Водночас, за його словами, з жовтня минулого року Ізраїль проводить у Газі "найбільш смертоносну й руйнівну воєнну кампанію" за роки його перебування на посаді генерального секретаря.

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"Страждання, яких зазнає палестинський народ у Газі, неможливо собі уявити", – сказав він.

Гуттеріш також додав, що ситуація на окупованому Західному березі річки Йордан, включаючи Східний Єрусалим, продовжує погіршуватися через "ізраїльські воєнні операції, будівництво поселень, виселення людей, захоплення земель і посилення нападів з боку поселенців, що поступово підриває будь-яку можливість розв’язання проблеми на основі принципу двох держав".

У свою чергу, озброєні палестинські угруповання теж вдаються до насильства: ХАМАС продовжує запускати ракети, і лише вчора семеро ізраїльтян було вбито внаслідок терористичної атаки в Яффі, зауважив генсек.

"Настав час зупинити огидний цикл ескалації за ескалацією, який веде народи Близького Сходу прямо до прірви. Кожна ескалація слугує приводом для наступної. Цей смертоносний цикл насильства "око за око" має бути зупинений", – резюмував Гутерріш.

Раніше Ізраїль оголосив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша персоною нон грата та заборонив йому в'їзд до країни.

Читайте: Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На позиціях "Хезболли" в Лівані виявили зброю російського виробництва, - ізраїльські ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Автор: 

Ізраїль (1648) Іран (2049) Гутерріш Антоніу (391)


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Топ коментарі
+19
С утра его натыкали мордой,к вечеру он уже осуждает.С ним,как с кацапами,можно только силой.
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02.10.2024 19:33
+15
На цю пику неможливо не харкнути
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02.10.2024 19:33
+14
Воно ще щось пищить там? Опустив ООН нижче плінтуса...
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02.10.2024 19:39
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Гутеррріш заявив, що засуджує ракетні атаки Ірану на Ізраїль

Ге ж: засуджує, со́дить за грати та розстрілює.
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02.10.2024 19:33 Відповісти
С утра его натыкали мордой,к вечеру он уже осуждает.С ним,как с кацапами,можно только силой.
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02.10.2024 19:33 Відповісти
На цю пику неможливо не харкнути
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02.10.2024 19:33 Відповісти
можливо...якщо є варіант обісцяти....
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02.10.2024 20:54 Відповісти
Отримав пістонів, та трохи прозрів?
Чи може засуджує тому що від цієї атаки загинув палестинець...?
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02.10.2024 19:34 Відповісти
пізно!
християнські святині закриті для соціаліста гутерріша, любителя арабських терористів та кацапських грошей.
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02.10.2024 19:37 Відповісти
Воно ще щось пищить там? Опустив ООН нижче плінтуса...
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02.10.2024 19:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/2/7477798/ Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерріша персоною нон грата
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02.10.2024 19:41 Відповісти
"Пособник терористів", як сказав Ізраїль.
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02.10.2024 19:42 Відповісти
Коли вже цей Гутереш зніме штани і потанцює для всесвітньої розваги?
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02.10.2024 19:45 Відповісти
Там нечем размахивать.
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02.10.2024 20:04 Відповісти
після тогояк Ізраїль "вставив нон -гратівського пістона " португальському холую рашиста в ООН.фсб куйла написало відмазку,
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02.10.2024 19:45 Відповісти
Перевзувся прям в тому ж кабінеті з якого раніше засуджував Ізраїль.
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02.10.2024 19:46 Відповісти
Раніше треба було роздуплятися. Щирості не бачу. І головне, робити щось треба, а не спізнілі заяви проголошувати.
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02.10.2024 19:48 Відповісти
Так засуджує, що пів повідомлення про страждання палестинців.
Після цього може з'явитися заява: "Нам теж, дуже шкода, що Гуттеріш підорас"
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02.10.2024 19:49 Відповісти
Без публічного обрізання, вибачення посібників терористів не приймаються. Ваш Моссад.
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02.10.2024 19:53 Відповісти
Ага! І "обрізання" - ПО САМУ ШИЮ!!!
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02.10.2024 20:21 Відповісти
потрібно перестати платити внески в ООН, як тоді вони заспівають?
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02.10.2024 19:55 Відповісти
провели роботу...
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02.10.2024 19:55 Відповісти
і шо далі
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02.10.2024 19:56 Відповісти
А що на це все казав український нардеп Рабіновічь?
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02.10.2024 19:57 Відповісти
І Чєрванєнка
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02.10.2024 20:14 Відповісти
Хм... Не знала. Хоча, нічого дивного. Це не виняток.
Ще не народився той, хто зборов свій Голос Крові.
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02.10.2024 20:46 Відповісти
Лев Ребет не тільки народився - але й померти встиг за Україну!
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02.10.2024 21:00 Відповісти
ПізДно. І за часом, і за станом.
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02.10.2024 20:01 Відповісти
що воно за чудо таке - "палєстінскій народ"? це шось типу "народ бамбаса"? блін, скільки брехні і примітивної маніпуляції в світі... хоча вона ж і розрахована на довбодятлів, яких у світі біля 70%.
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02.10.2024 20:06 Відповісти
Біблія починалася з усного передання. А усне передання кількох сотен років - це як дитяча гра "Зіпсований телефон".
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02.10.2024 20:29 Відповісти
Тора, (библия) изначально была дарована в письменном виде (скрижали)
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02.10.2024 21:46 Відповісти
Ізмаїл був сином Авраама
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03.10.2024 05:20 Відповісти
Це чудо двоюрідні брати євреїв, якщо шо. В обох братів семітські корні, виходить так, що євреї перші антисеміти. І ти туди ж.
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02.10.2024 22:23 Відповісти
Старое доброе осуждение. Есть ещё глубокое осуждение и глубочайшая обеспокоенность.
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02.10.2024 20:11 Відповісти
Муфлон гуталіновий
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02.10.2024 20:16 Відповісти
Як кажуть на Черкащині, "Пізно всралась ваша хата!"
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02.10.2024 20:19 Відповісти
Але насмерділа і не на всю хату.
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02.10.2024 20:28 Відповісти
Поздно пить боржом
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02.10.2024 20:28 Відповісти
Прилетіла цілюща звіздюліна з Ізраїлю.
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02.10.2024 20:30 Відповісти
Обісрався. Нагадали що він просто пішак, порожнє місце.
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02.10.2024 20:38 Відповісти
Не читав, але засуджую! Це після всього що то недоООН зробило і робить на даний час.
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02.10.2024 20:44 Відповісти
На гроші за які утримують Гуттеріша можна найняти 5ть чоловік мінімум які робитимуть такі самі заяви, буде у "п'ять разів потужніше "......
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02.10.2024 20:45 Відповісти
дайте мне его хоть за горло подержать...
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02.10.2024 20:52 Відповісти
а я думав він Ізраїль засуджує за те що по ньому стріляють
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02.10.2024 20:56 Відповісти
Сподіваюся, страждання самого Гуттеріша на посту Генсека ООН незабаром припиняться і він матиме змогу страждати разом з Хезбаллою і Хамасом цілих 24/7 бкз потреби відволікатися на інші світові проблеми, скажімо на страждання українців. .
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02.10.2024 21:00 Відповісти
А давайте і ми оголосимо його персоною нон грата. А ще і Гроссі разом з ним і хто там за червоний хрест відповідає. Може прозріють хоч трішечки.
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02.10.2024 21:22 Відповісти
А Гутеррріш так хотів напитися води з Мертвого Моря..
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02.10.2024 21:29 Відповісти
А взагалі є хоч яка небуть користь від оон? Мені здається, що від магнітиків на холодильнику більше толку.
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02.10.2024 21:32 Відповісти
Це треба вміти: 500 балістичних ракет, і один вбитий палестинець - оце і вся атака.
Це більше схоже на новорічний атракціон для ізраільтян.
Зате всередині Ірану можна оголосити: "Ми їх розгромили !"
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02.10.2024 21:41 Відповісти
Бог захистив свій народ, не дивлячись на те, що він розіп"яв свого Месію
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03.10.2024 05:17 Відповісти
Генсек ООН, МИД ЕС Боррель, Красный крест, СБ ООН ... кроме вреда Украине, Израилю, странам ЕС не приносят.
Коммунисты возглавили эти организации, что можно было ожидать от них полезного...
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02.10.2024 23:45 Відповісти
глубоко - глубоко...
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03.10.2024 05:15 Відповісти
 
 