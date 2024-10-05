Байден посоветовал Израилю не бить по иранским нефтяным объектам: я бы подумал об альтернативах

Президент США Джо Байден считает, что Израиль имеет "полное право ответить на злобные нападения" не только со стороны Ирана, но и со стороны поддерживаемой Тегераном группировки "Хезболла".

Об этом американский лидер сказал во время брифинга 4 октября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты попросили американского президента объяснить его недавние слова о возможном нанесении Израилем ударов по нефтяным объектам на территории Ирана.

"Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные объекты", - сказал он.

В то же время Байден считает, что Израиль имеет "полное право ответить на злостные нападения", не только со стороны Ирана, но и со стороны группировки "Хезболла".

"Но дело в том, что они (израильтяне, - ред.) должны быть гораздо более осторожными в отношении потерь среди гражданского населения во время военных операций", - сказал глава Белого дома.

Также президент США сказал, что мирный план по прекращению войны в Секторе Газа, который он составил, получил поддержку Совета безопасности ООН и подавляющего большинства международных партнеров.

Ранее Байден заявлял, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

