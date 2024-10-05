Байден посоветовал Израилю не бить по иранским нефтяным объектам: я бы подумал об альтернативах
Президент США Джо Байден считает, что Израиль имеет "полное право ответить на злобные нападения" не только со стороны Ирана, но и со стороны поддерживаемой Тегераном группировки "Хезболла".
Об этом американский лидер сказал во время брифинга 4 октября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты попросили американского президента объяснить его недавние слова о возможном нанесении Израилем ударов по нефтяным объектам на территории Ирана.
"Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные объекты", - сказал он.
В то же время Байден считает, что Израиль имеет "полное право ответить на злостные нападения", не только со стороны Ирана, но и со стороны группировки "Хезболла".
"Но дело в том, что они (израильтяне, - ред.) должны быть гораздо более осторожными в отношении потерь среди гражданского населения во время военных операций", - сказал глава Белого дома.
Также президент США сказал, что мирный план по прекращению войны в Секторе Газа, который он составил, получил поддержку Совета безопасности ООН и подавляющего большинства международных партнеров.
Ранее Байден заявлял, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
та не буде судитись за наклеп?
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
2. А демократам ?
В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном, а Іран на війну з Заходом.
Не буде проблем у Росії з фінансуванням агресії в Україні.
І зовсім не обов'язково вести сухопутну війну. Достатньо знести всю промисловість та інфраструктуру авіацією. А у це гарно вміють і амермканці, і ізраїльтяне.
ВПС Ірану нуляче.
ППО Ірану допотопне і недостатнє.
******* з неба просто ідеальний варіант для Ірану.
Ні у Ізраїля, ні у США нема спільного кордону з Іраном.
Росія в Україні загрузла саме у сухопутній війні.
Вся шкода Ірану у тому, що баблом від нафти він фінансує терористів і моде обходити санкції.
Але!!! Одна справа криві ракети, які летять куди попало, а інша ППО та авіація.
Саме *******, що є у Ірану - зразки 70-80 років. Самі ******* F-14 Томкет перших модифікацій. А також F-4 Фантом та F-5 Тайгер часів Вьєтнамської війни. Загалом десь біля 70 винищувачів.
Все!!!
1. КАБ.
2. Крилата ракета.
По-перше це значно підвищіть ціну виробу (бо будуть додаткові елементи для корегування траекторії)
По-друге це зменшить швидкість ракети/БПЛА, що призведе до полегшення роботи системи ППО по його знищенню
По-третє це буде не вигідно економічно (така собі "чорна діра" для фінансів з малою ефективністю "на виході")
Я вибачаюсь, шо встряг у вашу дискусію. Просто хтів сказати, що технічно реалізувати можна, але з точки зору ефективності це буде "СОІ для совка" - дуже не вигідно (м'яко кажучи)
Квадрокоптер до входу залетить - 100 %. Як він туди долетить, інше питання. Може його з гелікоптера скинуть, як варіант. Або з "матки".
Крилаті ракети - показують. Може летіти за складною траекторією вздовж поверхні 10-30-50 м.
То що не так ??
КАБИ - окрема історія. Але якщо у неї є крила і керована траекторія, припускаю є можливість.
Серед них тактичні винищувачі F-15, багатофункціональні винищувачі F-35 п'ятого покоління та швидкісні бойові вертольоти. За оцінками IISS, Іран має близько 320 боєздатних літаків, і за своїми технічними характеристиками вони поступаються ізраїльським.
Винищувачі з'явилися в Ірані ще в 1960-х роках, в тому числі американські F-4, F-5 і F-14 (F-14 Tomcat був знятий з озброєння ВМС США майже 20 років тому, але до сих пір використовується в Ірані).
Іран має 610 000 активних військовослужбовців, у тому числі 350 000 в армії, 190 000 у КВІР, 18 000 у флоті, 37 000 у військово-повітряних силах і 15 000 у протиповітряній обороні. Крім того, Іран має резервну армію чисельністю 350 тисяч осіб. Громадяни чоловічої статі старше 18 років підлягають призову на строкову військову службу, за деякими винятками.
Ізраїль має 169 500 активних військовослужбовців, у тому числі 126 000 в армії, 9 500 у флоті та 34 000 у військово-повітряних силах. Ізраїль має резервну армію чисельністю 465 000 чоловік.
При цьому, також за даними IISS, Ізраїль витрачає на оборону набагато більше, ніж Іран, що забезпечує йому значну технологічну перевагу в будь-якому потенційному конфлікті.
Це вам не цивільний Боїнг, як в тирі, збити.
Однак вже майже 50 років пройшло. З них більшість часу під санкціями без онрвлення запчастин.
Тепер Байден каже що подумав би про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти Джерело:
я так розумію, що тепер тільки залишилось атакувати іранські лікеро-горілчані заводи.
Залишаються тільки фабрики, де шиють чалми, хиджаби та капці. 😁
І те не факт бо це цивільна інфрастуктура.
и
Байден порадив Україні не бити по російських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи
Знайдіть у його поведінці різницю...
Але якщо удари по нафтовій структурі нанесе Ізраїль? Чого тоді США хвилюватися? А місце Ірану з задоволенням займе Саудівська Аравія.
Если уж Германия сделала заказ на поставку израильских ПРО, а не американских, и заплатила около 4 млрд. , значит ПРО Стрела того стоит.
Тем более, из 180 иранских баллистических ракет, 12 сбили американцы, было убито 7 человек: один араб в ПА, один в Иордании, 5 офицеров КСИР - взорвалась ракета при старте.
А вона дешева така не лише через робочу силу і відсутність екологічних вимог а й через дешеві ресурси з підсанкційних країн типу Ірану. Тому флот штатів в перській затоці впритул не бачить тіньового флоту танкерів які перегружають нафту прямо у них під носом
Слабе, сцикливе, корумповане лайно.
Через Байдена льється кров українців рікою.
Хоча, можливо, США такими й були.
Від США треба подалі триматися.
Як сказав хтось в Євросоюзі: "США ненадійний партнер."
Так воно і сталося.