Новости
5 934 83

Байден посоветовал Израилю не бить по иранским нефтяным объектам: я бы подумал об альтернативах

Байден про можливу відповідь Ізраїля на атаку Ірану

Президент США Джо Байден считает, что Израиль имеет "полное право ответить на злобные нападения" не только со стороны Ирана, но и со стороны поддерживаемой Тегераном группировки "Хезболла".

Об этом американский лидер сказал во время брифинга 4 октября, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты попросили американского президента объяснить его недавние слова о возможном нанесении Израилем ударов по нефтяным объектам на территории Ирана.

"Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные объекты", - сказал он.

В то же время Байден считает, что Израиль имеет "полное право ответить на злостные нападения", не только со стороны Ирана, но и со стороны группировки "Хезболла".

"Но дело в том, что они (израильтяне, - ред.) должны быть гораздо более осторожными в отношении потерь среди гражданского населения во время военных операций", - сказал глава Белого дома.

Также президент США сказал, что мирный план по прекращению войны в Секторе Газа, который он составил, получил поддержку Совета безопасности ООН и подавляющего большинства международных партнеров.

Ранее Байден заявлял, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Читайте: Гутерриш заявил, что осуждает ракетные атаки Ирана на Израиль

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человечество на пороге Третьей мировой войны. Остановить ее может Израиль, - The Telegraph

Автор: 

Байден Джо (2799) Израиль (2088) Иран (2069)
Топ комментарии
+15
За бажанням тих двох авіаносців та їх ескортуючих есмінців вистачить, щоб перетворити промисловість та військові об'єкти Ірану на щебінь.

І зовсім не обов'язково вести сухопутну війну. Достатньо знести всю промисловість та інфраструктуру авіацією. А у це гарно вміють і амермканці, і ізраїльтяне.

ВПС Ірану нуляче.
ППО Ірану допотопне і недостатнє.

******* з неба просто ідеальний варіант для Ірану.
05.10.2024 00:51 Ответить
+11
...бо це підвищить ціну на нафту. І кому ж це вигідно?...
05.10.2024 00:25 Ответить
+11
"Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи"

и

Байден порадив Україні не бити по російських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи

Знайдіть у його поведінці різницю...
05.10.2024 02:35 Ответить
Можна вже не зважати на цього старого. Він скоро на пенсію піде.
05.10.2024 00:21 Ответить
Піде на пенсію з заплямованим ім'ям та честю
та не буде судитись за наклеп?

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
05.10.2024 12:49 Ответить
...бо це підвищить ціну на нафту. І кому ж це вигідно?...
05.10.2024 00:25 Ответить
Іран на прибутки від продажу нафти виробляє балістичні ракети - які продає рашці. То кому це вигідно?
05.10.2024 02:38 Ответить
Ізраїлю і нам вигідніше було би бити безпосередньо по виробництву ракет, а по нафті то виходить, що опосередковано.
05.10.2024 04:38 Ответить
Іран виробляє ракети за гроші раші. Безкоштовного нічого не має. А знищення нафтової промисловості Ірану руками Ізраїлю це взагалі мрія плешивого. Бо ринок зреагує на це миттєво, підвищенням цін. Та і зробить Іран більш залежним від мокш.
05.10.2024 10:53 Ответить
Дедушка Джо как всегда озабочен только выборами.
05.10.2024 00:27 Ответить
саме так-тому що півищення цін на нафту а тому й на пальне в Америці йому не потрібні...
05.10.2024 00:42 Ответить
Ему уже все выборы до сра*ки
05.10.2024 00:56 Ответить
1. Чому туди ?

2. А демократам ?
05.10.2024 11:51 Ответить
Ясно що то звичайна лівацька сцикливість, але підвищення цін на нафту нам зовсім не потрібно
05.10.2024 00:29 Ответить
Якщо буде велика війна з Іраном, ціна нафти буде більше $200.

В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном, а Іран на війну з Заходом.

Не буде проблем у Росії з фінансуванням агресії в Україні.
05.10.2024 00:31 Ответить
Та ніхто не буде з США в Іран лізти. Вони пробували ще у 70х роках, але зкуштували ...уя. Максимум хто буде воювати з Іраном це Ізраїль, якщо зовсім дурні виявляться.
05.10.2024 00:39 Ответить
А що там такого в Ірані, чого не можна знищити?
показать весь комментарий
05.10.2024 00:45 Ответить
За бажанням тих двох авіаносців та їх ескортуючих есмінців вистачить, щоб перетворити промисловість та військові об'єкти Ірану на щебінь.

І зовсім не обов'язково вести сухопутну війну. Достатньо знести всю промисловість та інфраструктуру авіацією. А у це гарно вміють і амермканці, і ізраїльтяне.

ВПС Ірану нуляче.
ППО Ірану допотопне і недостатнє.

******* з неба просто ідеальний варіант для Ірану.
05.10.2024 00:51 Ответить
Навряд, що все так просто. Росіяни теж думали, що в Україні їм буде дуже просто. Результат бачать всі. Не можна недооцінювати нікого, хоч би якими слабкими вони не здавалися.
05.10.2024 01:41 Ответить
Перечитай ще раз, що я написав.

Ні у Ізраїля, ні у США нема спільного кордону з Іраном.
Росія в Україні загрузла саме у сухопутній війні.

Вся шкода Ірану у тому, що баблом від нафти він фінансує терористів і моде обходити санкції.
Але!!! Одна справа криві ракети, які летять куди попало, а інша ППО та авіація.
Саме *******, що є у Ірану - зразки 70-80 років. Самі ******* F-14 Томкет перших модифікацій. А також F-4 Фантом та F-5 Тайгер часів Вьєтнамської війни. Загалом десь біля 70 винищувачів.
Все!!!
05.10.2024 02:02 Ответить
"Перетворювачу"! Іранці - не ідіоти...Вони свою військову промисловість та безпосередньо пускові давно вже навіть не під землю закопали, а в скелі врізали... Дехкани в Афганістані засіли в ущелині (яку наші потім назвали "гірська фортеця") Сиділи та вилазки робили проти наших військ Наші навіть Ту-22 посилали туди (з надважкими бомбами) І що? Тільки гори "сотрясали"... А пускові іранської балістики зосереджені в такій же ущелині, і тунелі врізані в скельний масив... Там лише ядерний заряд справиться... Так що без знищення нафтових терміналів та блокування портів нічого не вийде... І то - попередньо ще й з Пакистаном домовляться треба - бо іранці можуть гнать нафту через їх термінали і отримувать продовольство та інші товари через їх порти...
05.10.2024 06:05 Ответить
По даним СРСР в Афганістані ВПС скинуло 700 000 тон бомб. За всю 2 війну СРСР 3.5 млн тон.
05.10.2024 06:57 Ответить
І до чого тут це? Я мову веду не про ОБСЯГИ , а про ЕФЕКТИВНІСТЬ застосування конвенційних бомб, в конкретних природних умовах (з використанням противником фортифікаційних споруд) !
05.10.2024 07:02 Ответить
Тоді не було такої точної зброї, як *******. Можна і виходи завалити, як варіант. Навіть якщо тимчасово - теж результат. Знову ж таки, безпілотники - багато і різні.
05.10.2024 11:57 Ответить
А як ти побудуєш траєкторію твоєї високоточної зброї - щоб вона зайшла в ущелину та ті "виходи знайшла? Це тобі не "турист з альпенштоком" Ракета так ходить не вміє... Бомба - тим більше...
05.10.2024 13:53 Ответить
Незрозуміло ...

1. КАБ.
2. Крилата ракета.
05.10.2024 19:52 Ответить
+ 3. Дрони.
05.10.2024 19:54 Ответить
Ти слово "траєкторія", розумієш? Якщо так - побудуй траєкторію польоту КАБ, крилатої ракети або БПЛА, щоб вони могли зайти в ущелину, знайти вхід в тунель і попасти в нього - і тебе назвуль кращим бомбардувальником Землі...
05.10.2024 20:16 Ответить
З інженерної точки зору можна побудувати будь-яку траекторію, АЛЕ...
По-перше це значно підвищіть ціну виробу (бо будуть додаткові елементи для корегування траекторії)
По-друге це зменшить швидкість ракети/БПЛА, що призведе до полегшення роботи системи ППО по його знищенню
По-третє це буде не вигідно економічно (така собі "чорна діра" для фінансів з малою ефективністю "на виході")

Я вибачаюсь, шо встряг у вашу дискусію. Просто хтів сказати, що технічно реалізувати можна, але з точки зору ефективності це буде "СОІ для совка" - дуже не вигідно (м'яко кажучи)
05.10.2024 20:28 Ответить
Від техники далеко знаходжусь. Рефлексую на інфу у мережі - квадрокоптери, крилаті ракети, КАБИ.

Квадрокоптер до входу залетить - 100 %. Як він туди долетить, інше питання. Може його з гелікоптера скинуть, як варіант. Або з "матки".

Крилаті ракети - показують. Може летіти за складною траекторією вздовж поверхні 10-30-50 м.
То що не так ??

КАБИ - окрема історія. Але якщо у неї є крила і керована траекторія, припускаю є можливість.

06.10.2024 16:57 Ответить
Людина тут все детально пояснила - "шкурка вичинки не варта...". Треба шукать більш ефективні способи...
06.10.2024 18:04 Ответить
Ізраїль від своєї і США розвідки, знає розташування іранських військових заводів і баз. Користуючись якісною перевагою в літаках і ракетах має чим зайнятись і без нафти.
05.10.2024 00:43 Ответить
Якщо нафту не чіпати, то й китайці можуть промовчати.
05.10.2024 00:50 Ответить
За даними IISS, Ізраїль має 340 бойових літаків у бойовій готовності, що дає йому перевагу в точності авіаударів.

Серед них тактичні винищувачі F-15, багатофункціональні винищувачі F-35 п'ятого покоління та швидкісні бойові вертольоти. За оцінками IISS, Іран має близько 320 боєздатних літаків, і за своїми технічними характеристиками вони поступаються ізраїльським.

Винищувачі з'явилися в Ірані ще в 1960-х роках, в тому числі американські F-4, F-5 і F-14 (F-14 Tomcat був знятий з озброєння ВМС США майже 20 років тому, але до сих пір використовується в Ірані).
05.10.2024 01:13 Ответить
Іран - більша країна, ніж Ізраїль: його населення становить 89 млн осіб, Ізраїль - майже 10 млн осіб.

Іран має 610 000 активних військовослужбовців, у тому числі 350 000 в армії, 190 000 у КВІР, 18 000 у флоті, 37 000 у військово-повітряних силах і 15 000 у протиповітряній обороні. Крім того, Іран має резервну армію чисельністю 350 тисяч осіб. Громадяни чоловічої статі старше 18 років підлягають призову на строкову військову службу, за деякими винятками.

Ізраїль має 169 500 активних військовослужбовців, у тому числі 126 000 в армії, 9 500 у флоті та 34 000 у військово-повітряних силах. Ізраїль має резервну армію чисельністю 465 000 чоловік.

При цьому, також за даними IISS, Ізраїль витрачає на оборону набагато більше, ніж Іран, що забезпечує йому значну технологічну перевагу в будь-якому потенційному конфлікті.
05.10.2024 01:19 Ответить
Іран має низку різних систем протиракетної оборони класу "земля-повітря". Серед них - понад 42 російські ЗРК С-200, С-300 та місцевий Бавар-373; понад 59 американських MIM-23 Hawk середньої дальності, HQ-2J та Хордад-15; та 279 китайських зенітно-ракетних комплексів малої дальності CH-SA-4 та 9К331 Тор-М1.
05.10.2024 01:24 Ответить
У лютому Тегеран розгорнув маловисотний ракетний комплекс «Азарахш» (у перекладі з перської «блискавка»), який має невелику дальність дії. Це інфрачервона система виявлення, оснащена радіолокаційними та електрооптичними системами для виявлення та перехоплення цілей. Його можна встановлювати на транспортні засоби.
05.10.2024 01:28 Ответить
Досі іранські ППО навіть не помічали Ізраїльські літаки, що наносили удари.

Це вам не цивільний Боїнг, як в тирі, збити.
05.10.2024 02:26 Ответить
Може під час Ірано-Іракської війни в них і було 320 діючих літаків.
Однак вже майже 50 років пройшло. З них більшість часу під санкціями без онрвлення запчастин.
05.10.2024 02:38 Ответить
Згідно з повідомленнями, Іран закуповує у Росії винищувачі Су-35 та зенітно-ракетні комплекси С-400, але Москва їх досі не поставила.
05.10.2024 06:32 Ответить
Отак Ізраїль повинен жертвувати своєю безпекою заради того, щоб американчики не нервували через ціни на бензин.
05.10.2024 00:44 Ответить
Попали в саму суть. Так і є.
05.10.2024 12:01 Ответить
Ізраїль ще цьому видасть грамоту,персона нон-грата
05.10.2024 00:49 Ответить
Йди вже ради Христа в дім пристарілих.
05.10.2024 00:59 Ответить
Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю Тегерана. Джерело:

Тепер Байден каже що подумав би про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти Джерело:

я так розумію, що тепер тільки залишилось атакувати іранські лікеро-горілчані заводи.
05.10.2024 02:00 Ответить
Їм же не можна бухати. Навряд вони легально бухло роблять.

Залишаються тільки фабрики, де шиють чалми, хиджаби та капці. 😁
І те не факт бо це цивільна інфрастуктура.
05.10.2024 02:24 Ответить
тоді там нема по чому наносити удари. https://x.com/i/status/1841897501512892871 З чалмами вони самі справляться.
05.10.2024 04:14 Ответить
"Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи"

и

Байден порадив Україні не бити по російських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи

Знайдіть у його поведінці різницю...
05.10.2024 02:35 Ответить
ну як? це ж видно - різниця у півроку.
05.10.2024 04:16 Ответить
05.10.2024 12:58 Ответить
За даними компанії Kpler, яка відстежує танкери по всьому світу, практично вся іранська нафта, продана цього року, пішла до Китаю, а агресивне запровадження санкцій може дестабілізувати не лише нафтовий ринок, а й відносини США та Китаю.
Але якщо удари по нафтовій структурі нанесе Ізраїль? Чого тоді США хвилюватися? А місце Ірану з задоволенням займе Саудівська Аравія.
05.10.2024 02:49 Ответить
Тому що Китай то промислова площадка америкаських корпорацій і вони втратять дешеві ресурси з Ірану.
05.10.2024 11:59 Ответить
Братья- израильтяне, лупите по производствам шахедов и тактических ракет Ирана! И да поможет вам дедушка Байден!
05.10.2024 03:02 Ответить
Вся ця "ізраїльська криза" просто постановка. Що це за масований удар сотнями ракет,при якому мінімальні руйнування і практично немає постраждалих? А вам,друзі,відомо що перед обстрілом Іран повідомив США про початок обстрілу?
05.10.2024 03:20 Ответить
Господи що скільки біди і горя наробив цей горе презедент ось вам і корупція, зрада і просто сцикливість і маразм а саме головне продажність
05.10.2024 04:12 Ответить
Трамп краще?
05.10.2024 04:42 Ответить
Тоді усі США такі: і корупція, зрада і просто сцикливість і маразм а саме головне продажність ?
05.10.2024 12:11 Ответить
Мова йде про Трампа та Байдена, а не про усі США.
05.10.2024 13:04 Ответить
А їх не населення США вибирає?
05.10.2024 16:59 Ответить
Ти так і не відповів, хто для України кращий - Байден, чи Трамп.
06.10.2024 07:17 Ответить
У Израиля трехураневые ПРО, их Стрела-3 специально была разработана против баллистических ракет.
Если уж Германия сделала заказ на поставку израильских ПРО, а не американских, и заплатила около 4 млрд. , значит ПРО Стрела того стоит.
Тем более, из 180 иранских баллистических ракет, 12 сбили американцы, было убито 7 человек: один араб в ПА, один в Иордании, 5 офицеров КСИР - взорвалась ракета при старте.
05.10.2024 05:34 Ответить
Тегеран вже давно заробив на добрячих локальних sвіздюлей від Ізраілю......але завдяки старезним миролюбцям ця процедура постійно і ганебно відкладається ...... це "стримування " демократів стосується і українського питання .......
05.10.2024 05:43 Ответить
Хай по російським їбашать
05.10.2024 06:16 Ответить
Як же добре шо Ізраїль не слухає вашу маячню
05.10.2024 06:36 Ответить
Навряд. Просто лякають старого деескалатора. Натаньяху навіть свого сина - блогера направив на допомогу Оранжевому Донні пошугати ірландців. А зараз фігачать по караванним тропам Хезболли, навіть по *твердині* х....зафігачили.
05.10.2024 07:10 Ответить
Израиль вовремя все подготовил и пока Байден сбитый летчик или как они говорят хромая утка они решили быстро разобраться с арабамиасе равно все заняты выборами.
05.10.2024 07:23 Ответить
Альтернатива це російські нафтові об'єкт
05.10.2024 07:36 Ответить
На жаль в Ірані неможливо зробити "контрреволюцію"...дебільного сільського населення набагато більше ніж міського...а сільське підтримує бородатих
05.10.2024 07:52 Ответить
Ага. По ядерных не бить. По нефтяных обьектах не бить. Бейте по пустыни чтобы террористы не пострадали и смогли через пол года предьявить ядерную бомбу. Тогда в США скажут что Иран вообще нельзя трогать а дать все что он хочет потому что у него уже есть ЯО
05.10.2024 08:21 Ответить
Хто сказав, що по ядерних не бити? Пану наснилось?
05.10.2024 09:29 Ответить
Бидон сказал Израилю.
05.10.2024 09:45 Ответить
Байден може нагнути Україну заборонами, а не Ізраїль. Щойно Іран наблизиться до створення Я/З вся ця промисловість буде знищена. Може АЕС залишать
05.10.2024 10:20 Ответить
Зруйнування Іранських нафтових об'єктів вигідно найперше Рашці, бо ціни на нафту вибухнуть. А вже Ізраїль нехай зважить - чи варто йому подавати рашкам руку помочі? Була Раша колись зацікавлена в існуванні Ізраїлю?
05.10.2024 09:28 Ответить
Один я вважаю що знищення нафтової промисловості рашки та ірану більше зашкодить Китаю (і іншим країнам ікі не дотримуються санкцій) а не США? (про самі іран з рашкою навіть мови немає). Ну тобто США стане гірше, але Китаю взагалі прийде звіздєц. І у мене питання - а чи хоче США перемоти Китай?
05.10.2024 09:53 Ответить
Товарооборот штатів з Китаєм сотні міліардів долларів якщо китайці знауряться в кризис, без дешевих ресурсів американські компанії втратять надприбутки на товарах що там вироблені.
05.10.2024 12:01 Ответить
Ви читали уважно що я написав? :фейспалм:
05.10.2024 12:59 Ответить
Якби ви читали уважно що я написав штати не воюють з Китаєм вони торгові партнери з товарооборотом в 460 млрд. долларів. І китайська продукція приносить серйозну частку доходу їх корпораціям.

А вона дешева така не лише через робочу силу і відсутність екологічних вимог а й через дешеві ресурси з підсанкційних країн типу Ірану. Тому флот штатів в перській затоці впритул не бачить тіньового флоту танкерів які перегружають нафту прямо у них під носом
05.10.2024 13:12 Ответить
А, пардон, не зрозумів вашу думку. Ну... я короче з нею не згоден, але так, це теж варіант.
05.10.2024 13:32 Ответить
Підказую - альтернатива, це нафтові об'єкти на Кацапії.
05.10.2024 11:08 Ответить
Байден це позорище Америки.
Слабе, сцикливе, корумповане лайно.
Через Байдена льється кров українців рікою.
05.10.2024 11:40 Ответить
+100%
05.10.2024 12:08 Ответить
Не дід обісраний, цей дід обісрав усі США!

Хоча, можливо, США такими й були.
05.10.2024 12:07 Ответить
Що це, як не зрада союзника?

Від США треба подалі триматися.

Як сказав хтось в Євросоюзі: "США ненадійний партнер."

Так воно і сталося.
05.10.2024 12:04 Ответить
Правий Борис Джонсон, сказавши, що через це демократичне лайно Байдена українці гинуть сотнями тисяч!
05.10.2024 12:14 Ответить
 
 