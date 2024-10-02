Байден: США поддерживают ответ Израиля на атаку Ирана, но не по ядерным объектам

США признают, что Израиль имеет право ответить Ирану на осуществленный ракетный удар, но этот ответ должен быть пропорциональным. Также ответ не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Об этом в среду, 2 октября, заявил президент США Джо Байден, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Байден заявил, что выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

"Ответ - нет", - ответил глава Белого дома журналистам на их вопрос, поддерживает ли он перспективу атаки по соответствующим объектам Ирана.

Он отметил, что США признают, что Израиль имеет право ответить Ирану на осуществленный 1 октября ракетный удар. Байден добавил, что, по мнению лидеров G7, этот ответ должен быть пропорциональным.

"Мы будем обсуждать с израильтянами, что они собираются делать", - сказал американский лидер.

Также Байден заявил, что, вероятно, "в ближайшее время" он проведет разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

