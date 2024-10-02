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Новини
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Байден: США підтримують відповідь Ізраїлю на атаку Ірану, але не по ядерних об’єктах

Байден про можливу відповідь Ізраїля на ракетну атаку Ірану

США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений ракетний удар, але ця відповідь має бути пропорційною. Також відповідь не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Про це у середу, 2 жовтня, заявив президент США Джо Байден, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Байден заявив, що виступає проти ідеї нанесення Ізраїлем ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.

"Відповідь – ні", - відповів глава Білого дому журналістам на їхнє запитання, чи підтримує він перспективу атаки по відповідних об’єктах Ірану.

Він зазначив, що США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений 1 жовтня ракетний удар. Байден додав, що, на думку лідерів G7, ця відповідь має бути пропорційною.

"Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити", - сказав американський лідер.

Також Байден заявив, що, ймовірно, "найближчим часом" він проведе розмову з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Читайте також: Іран зробив велику помилку і заплатить за це, - Нетаньяху

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте також: Для Ірану будуть серйозні наслідки за атаку на Ізраїль, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2890) Ізраїль (1648) Іран (2049) США (23119)


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Топ коментарі
+8
мда !

1.пропорційна відповідь - жоден шайтан не має постраждати
2. США зацікавлені в розробці ЯО Іраном

таваріщь Салліффанофф превзошьол сам сєбя, а Діду ляга спати з повними вухами його сцяків 👿
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02.10.2024 22:45
+6
Діда треба колоти)Так обісратися в останні місяці каденції треба вміти)
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02.10.2024 22:48
+5
Байден, ,,ответ Израиля должен быть пропорциональным,,
............................................................................................................
Видимо, Байден имел ввиду пропорционально количеству жителей?
В Иране проживают 88 млн. , в Израиле-10 млн.
Т.е. Байден ждет от Израиля: 180 баллистческих ракет (было по Израилю) х 8.8 = 1500 ракет
Израиль подавит ПВО Ирана, это он делал в апреле, тогда после удара Израиля 1500 раектами , от ядерных объектов и нефтехранилищ ничего не останется, и Иран погрузится в каменный век.
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02.10.2024 23:26
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мда !

1.пропорційна відповідь - жоден шайтан не має постраждати
2. США зацікавлені в розробці ЯО Іраном

таваріщь Салліффанофф превзошьол сам сєбя, а Діду ляга спати з повними вухами його сцяків 👿
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02.10.2024 22:45 Відповісти
Російське ІПСО не треба нам тут
Просто ніхто не бажає витіку радиації
Окрім рашистів і мага-чортів
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02.10.2024 23:05 Відповісти
Витік радіації ?
При збагаченні урану ?

Смішной!
Це ж не Чорнобиль з тонами уранового палива.
Далі Персії не витече
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02.10.2024 23:33 Відповісти
"...пропорційна відповідь - жоден шайтан не має постраждати"
Должен погибнуть только 1 еврей, случайно забредший на улицу Тегерана.
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03.10.2024 08:09 Відповісти
Бібі пошле Байду по звичці куди подалі.
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02.10.2024 22:46 Відповісти
дуже туди подалі
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02.10.2024 22:51 Відповісти
Ні не пошле. Бо навідміно від наших горлопанів ,бібі не лох 42 рочки, щоб сратися з союзником від котрого залежить
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02.10.2024 23:06 Відповісти
Пошле, бо Тель-Авів-це метрополія, а Вашингтон - його колонія.
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02.10.2024 23:23 Відповісти
почнемо з того що столиця Ієрусалим.

євреї самостійні мальчики,
дуже самостійні і давно!
не перший раз їм з США сваритись
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02.10.2024 23:36 Відповісти
І тим не меньш. Хоча вкраїнчикам , що шукають прості рішення - не зрозуміють
Тупенькі
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03.10.2024 10:58 Відповісти
О нові наративи з КисельТВ
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03.10.2024 10:56 Відповісти
Але якось та й заплатять.
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02.10.2024 22:48 Відповісти
Діда треба колоти)Так обісратися в останні місяці каденції треба вміти)
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02.10.2024 22:48 Відповісти
Практично він відповів на питання про механізм застосування пʼятої статті НАТО. Для тих хто ще мав сумніви
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02.10.2024 22:53 Відповісти
по ядерних як раз і треба бити в першу чергу перемішати там все з піском на глибину 100 метрів
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02.10.2024 22:54 Відповісти
Тоесть Бидон расчитывает что Иран таки достроит свои ядерные ракеты?
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02.10.2024 22:57 Відповісти
или уже это сделал с помощью рашки
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02.10.2024 22:59 Відповісти
Ну ладно маразматик ****** ковровыми бомбадировками весь Тегеран и убейте Аятулу а с ядерными обьектами мы сами справимся, чертовы дерьмократы освободите Америку, скорее бы пришел Трамп , импотенты чертовы вся дем партия
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02.10.2024 23:08 Відповісти
Нє, ну нормально? А шоб Україні так дозволити то ні
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02.10.2024 23:20 Відповісти
Байден, ,,ответ Израиля должен быть пропорциональным,,
............................................................................................................
Видимо, Байден имел ввиду пропорционально количеству жителей?
В Иране проживают 88 млн. , в Израиле-10 млн.
Т.е. Байден ждет от Израиля: 180 баллистческих ракет (было по Израилю) х 8.8 = 1500 ракет
Израиль подавит ПВО Ирана, это он делал в апреле, тогда после удара Израиля 1500 раектами , от ядерных объектов и нефтехранилищ ничего не останется, и Иран погрузится в каменный век.
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02.10.2024 23:26 Відповісти
Украіні не підтриму. Куярь на пенсію.
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02.10.2024 23:26 Відповісти
В среду, 2 октября, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, по требованию Израиля, после нанесения Ираном ракетного удара по Израилю.
Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что "время пустых разговоров прошло".
Он назвал абсурдным призыв к обеим сторонам "прекратить эскалацию", так как это ставит знак равенства между теми, кто "сеет разрушения" и "теми, кто защищает себя". "Израиль будет защищаться.
И, позвольте заверить вас, что последствия для Ирана будут гораздо серьезнее, чем он мог себе представить"
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02.10.2024 23:53 Відповісти
А це мода зараз така, прирівнювати агресора і жертву і нєвсьотакадназначна і всєйправдиминєузнаєм. Все аби ***** не робити і виглядати хорошими протіввсєгоплахова.
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03.10.2024 01:09 Відповісти
"але не по ядерних об'єктах" - Ага, це святе!
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03.10.2024 00:52 Відповісти
Де хтось побачив атаку ?
Не постраждав жодний ізраільтянин, убито одного... палестинця.
Це більше схоже на іранське привітання Ізраілю з Новим роком.
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03.10.2024 06:04 Відповісти
Куколди
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03.10.2024 06:43 Відповісти
А чому, після 11 вересня, США не відповили пропорційно і не развалили з сотню сакель по аулах?
Все, США вже не гарант демократії та стабільністі. Та і союзник вже неякий. А діду дійсно пора на відпочинок.
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03.10.2024 06:46 Відповісти
Бо питаннями 11 вересня займався Буш-молодший (путінський корєфан).
Башти-близнюки було підірвано з середини, а літаки врізались тільки на телеекранах.
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03.10.2024 07:56 Відповісти
Точно! А ще Земля пласка та стоїть на трьох китах, західні лідери усі - рептілоїди з планети Нібіру, а на Сонці є написи російською мовою!
Що там популярне серед вас я ще забула?..
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03.10.2024 08:31 Відповісти
Ну шо я можу сказати: це втрата гегемонії, бо це прояв слабкості. Всі будуть класти на те шо думає СШ
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03.10.2024 07:24 Відповісти
позоріще
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03.10.2024 10:25 Відповісти
 
 