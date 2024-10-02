Байден: США підтримують відповідь Ізраїлю на атаку Ірану, але не по ядерних об’єктах

США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений ракетний удар, але ця відповідь має бути пропорційною. Також відповідь не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Про це у середу, 2 жовтня, заявив президент США Джо Байден, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Байден заявив, що виступає проти ідеї нанесення Ізраїлем ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.

"Відповідь – ні", - відповів глава Білого дому журналістам на їхнє запитання, чи підтримує він перспективу атаки по відповідних об’єктах Ірану.

Він зазначив, що США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений 1 жовтня ракетний удар. Байден додав, що, на думку лідерів G7, ця відповідь має бути пропорційною.

"Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити", - сказав американський лідер.

Також Байден заявив, що, ймовірно, "найближчим часом" він проведе розмову з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

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Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

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