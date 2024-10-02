Байден: США підтримують відповідь Ізраїлю на атаку Ірану, але не по ядерних об’єктах
США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений ракетний удар, але ця відповідь має бути пропорційною. Також відповідь не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.
Про це у середу, 2 жовтня, заявив президент США Джо Байден, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Байден заявив, що виступає проти ідеї нанесення Ізраїлем ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.
"Відповідь – ні", - відповів глава Білого дому журналістам на їхнє запитання, чи підтримує він перспективу атаки по відповідних об’єктах Ірану.
Він зазначив, що США визнають, що Ізраїль має право відповісти Ірану на здійснений 1 жовтня ракетний удар. Байден додав, що, на думку лідерів G7, ця відповідь має бути пропорційною.
"Ми обговорюватимемо з ізраїльтянами, що вони збираються робити", - сказав американський лідер.
Також Байден заявив, що, ймовірно, "найближчим часом" він проведе розмову з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
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1.пропорційна відповідь - жоден шайтан не має постраждати
2. США зацікавлені в розробці ЯО Іраном
таваріщь Салліффанофф превзошьол сам сєбя, а Діду ляга спати з повними вухами його сцяків 👿
Просто ніхто не бажає витіку радиації
Окрім рашистів і мага-чортів
При збагаченні урану ?
Смішной!
Це ж не Чорнобиль з тонами уранового палива.
Далі Персії не витече
Должен погибнуть только 1 еврей, случайно забредший на улицу Тегерана.
євреї самостійні мальчики,
дуже самостійні і давно!
не перший раз їм з США сваритись
Тупенькі
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Видимо, Байден имел ввиду пропорционально количеству жителей?
В Иране проживают 88 млн. , в Израиле-10 млн.
Т.е. Байден ждет от Израиля: 180 баллистческих ракет (было по Израилю) х 8.8 = 1500 ракет
Израиль подавит ПВО Ирана, это он делал в апреле, тогда после удара Израиля 1500 раектами , от ядерных объектов и нефтехранилищ ничего не останется, и Иран погрузится в каменный век.
Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что "время пустых разговоров прошло".
Он назвал абсурдным призыв к обеим сторонам "прекратить эскалацию", так как это ставит знак равенства между теми, кто "сеет разрушения" и "теми, кто защищает себя". "Израиль будет защищаться.
И, позвольте заверить вас, что последствия для Ирана будут гораздо серьезнее, чем он мог себе представить"
Не постраждав жодний ізраільтянин, убито одного... палестинця.
Це більше схоже на іранське привітання Ізраілю з Новим роком.
Все, США вже не гарант демократії та стабільністі. Та і союзник вже неякий. А діду дійсно пора на відпочинок.
Башти-близнюки було підірвано з середини, а літаки врізались тільки на телеекранах.
Що там популярне серед вас я ще забула?..