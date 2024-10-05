Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об’єктах: я подумав би про альтернативи
Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль має "повне право відповісти на злісні напади" не лише зі сторони Ірану, але і з боку підтримуваного Тегераном угрупування "Хезболла".
Про це американський лідер сказав під час брифінгу 4 жовтня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти попросили американського президента пояснити його нещодавні слова про можливе завдання Ізраїлем ударів по нафтових об'єктах на території Ірану.
"Ізраїль ще не вирішив, що буде робити у відповідь на дії Ірану, це знаходиться на стадії обговорення. Якби я був на їхньому місці, я б подумав про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти", - сказав він.
Водночас Байден вважає, що Ізраїль має "повне право відповісти на злісні напади", не лише зі сторони Ірану, але і з боку угрупування "Хезболла".
"Але річ у тому, що вони (ізраїльтяни, - ред.) повинні бути набагато обережнішими щодо втрат серед цивільного населення під час військових операцій", - сказав глава Білого дому.
Також президент США сказав, що мирний план щодо припинення війни у Секторі Гази, який він склав, отримав підтримку Ради безпеки ООН і переважної більшості міжнародних партнерів.
Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
та не буде судитись за наклеп?
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
2. А демократам ?
В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном, а Іран на війну з Заходом.
Не буде проблем у Росії з фінансуванням агресії в Україні.
І зовсім не обов'язково вести сухопутну війну. Достатньо знести всю промисловість та інфраструктуру авіацією. А у це гарно вміють і амермканці, і ізраїльтяне.
ВПС Ірану нуляче.
ППО Ірану допотопне і недостатнє.
******* з неба просто ідеальний варіант для Ірану.
Ні у Ізраїля, ні у США нема спільного кордону з Іраном.
Росія в Україні загрузла саме у сухопутній війні.
Вся шкода Ірану у тому, що баблом від нафти він фінансує терористів і моде обходити санкції.
Але!!! Одна справа криві ракети, які летять куди попало, а інша ППО та авіація.
Саме *******, що є у Ірану - зразки 70-80 років. Самі ******* F-14 Томкет перших модифікацій. А також F-4 Фантом та F-5 Тайгер часів Вьєтнамської війни. Загалом десь біля 70 винищувачів.
Все!!!
1. КАБ.
2. Крилата ракета.
По-перше це значно підвищіть ціну виробу (бо будуть додаткові елементи для корегування траекторії)
По-друге це зменшить швидкість ракети/БПЛА, що призведе до полегшення роботи системи ППО по його знищенню
По-третє це буде не вигідно економічно (така собі "чорна діра" для фінансів з малою ефективністю "на виході")
Я вибачаюсь, шо встряг у вашу дискусію. Просто хтів сказати, що технічно реалізувати можна, але з точки зору ефективності це буде "СОІ для совка" - дуже не вигідно (м'яко кажучи)
Квадрокоптер до входу залетить - 100 %. Як він туди долетить, інше питання. Може його з гелікоптера скинуть, як варіант. Або з "матки".
Крилаті ракети - показують. Може летіти за складною траекторією вздовж поверхні 10-30-50 м.
То що не так ??
КАБИ - окрема історія. Але якщо у неї є крила і керована траекторія, припускаю є можливість.
Серед них тактичні винищувачі F-15, багатофункціональні винищувачі F-35 п'ятого покоління та швидкісні бойові вертольоти. За оцінками IISS, Іран має близько 320 боєздатних літаків, і за своїми технічними характеристиками вони поступаються ізраїльським.
Винищувачі з'явилися в Ірані ще в 1960-х роках, в тому числі американські F-4, F-5 і F-14 (F-14 Tomcat був знятий з озброєння ВМС США майже 20 років тому, але до сих пір використовується в Ірані).
Іран має 610 000 активних військовослужбовців, у тому числі 350 000 в армії, 190 000 у КВІР, 18 000 у флоті, 37 000 у військово-повітряних силах і 15 000 у протиповітряній обороні. Крім того, Іран має резервну армію чисельністю 350 тисяч осіб. Громадяни чоловічої статі старше 18 років підлягають призову на строкову військову службу, за деякими винятками.
Ізраїль має 169 500 активних військовослужбовців, у тому числі 126 000 в армії, 9 500 у флоті та 34 000 у військово-повітряних силах. Ізраїль має резервну армію чисельністю 465 000 чоловік.
При цьому, також за даними IISS, Ізраїль витрачає на оборону набагато більше, ніж Іран, що забезпечує йому значну технологічну перевагу в будь-якому потенційному конфлікті.
Це вам не цивільний Боїнг, як в тирі, збити.
Однак вже майже 50 років пройшло. З них більшість часу під санкціями без онрвлення запчастин.
Тепер Байден каже що подумав би про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти
я так розумію, що тепер тільки залишилось атакувати іранські лікеро-горілчані заводи.
Залишаються тільки фабрики, де шиють чалми, хиджаби та капці. 😁
І те не факт бо це цивільна інфрастуктура.
и
Байден порадив Україні не бити по російських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи
Знайдіть у його поведінці різницю...
Але якщо удари по нафтовій структурі нанесе Ізраїль? Чого тоді США хвилюватися? А місце Ірану з задоволенням займе Саудівська Аравія.
Если уж Германия сделала заказ на поставку израильских ПРО, а не американских, и заплатила около 4 млрд. , значит ПРО Стрела того стоит.
Тем более, из 180 иранских баллистических ракет, 12 сбили американцы, было убито 7 человек: один араб в ПА, один в Иордании, 5 офицеров КСИР - взорвалась ракета при старте.
А вона дешева така не лише через робочу силу і відсутність екологічних вимог а й через дешеві ресурси з підсанкційних країн типу Ірану. Тому флот штатів в перській затоці впритул не бачить тіньового флоту танкерів які перегружають нафту прямо у них під носом
Слабе, сцикливе, корумповане лайно.
Через Байдена льється кров українців рікою.
Хоча, можливо, США такими й були.
Від США треба подалі триматися.
Як сказав хтось в Євросоюзі: "США ненадійний партнер."
Так воно і сталося.