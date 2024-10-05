УКР
Новини
5 934 83

Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об’єктах: я подумав би про альтернативи

Байден про можливу відповідь Ізраїля на атаку Ірану

Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль має "повне право відповісти на злісні напади" не лише зі сторони Ірану, але і з боку підтримуваного Тегераном угрупування "Хезболла". 

Про це американський лідер сказав під час брифінгу 4 жовтня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти попросили американського президента пояснити його нещодавні слова про можливе завдання Ізраїлем ударів по нафтових об'єктах на території Ірану.

"Ізраїль ще не вирішив, що буде робити у відповідь на дії Ірану, це знаходиться на стадії обговорення. Якби я був на їхньому місці, я б подумав про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти", - сказав він.

Водночас Байден вважає, що Ізраїль має "повне право відповісти на злісні напади", не лише зі сторони Ірану, але і з боку угрупування "Хезболла".

"Але річ у тому, що вони (ізраїльтяни, - ред.) повинні бути набагато обережнішими щодо втрат серед цивільного населення під час військових операцій", - сказав глава Білого дому.

Також президент США сказав, що мирний план щодо припинення війни у Секторі Гази, який він склав, отримав підтримку Ради безпеки ООН і переважної більшості міжнародних партнерів.

Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Автор: 

Байден Джо (2897) Ізраїль (1818) Іран (2324)
Топ коментарі
+15
За бажанням тих двох авіаносців та їх ескортуючих есмінців вистачить, щоб перетворити промисловість та військові об'єкти Ірану на щебінь.

І зовсім не обов'язково вести сухопутну війну. Достатньо знести всю промисловість та інфраструктуру авіацією. А у це гарно вміють і амермканці, і ізраїльтяне.

ВПС Ірану нуляче.
ППО Ірану допотопне і недостатнє.

******* з неба просто ідеальний варіант для Ірану.
05.10.2024 00:51 Відповісти
+11
...бо це підвищить ціну на нафту. І кому ж це вигідно?...
05.10.2024 00:25 Відповісти
+11
"Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи"

и

Байден порадив Україні не бити по російських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи

Знайдіть у його поведінці різницю...
05.10.2024 02:35 Відповісти
Можна вже не зважати на цього старого. Він скоро на пенсію піде.
05.10.2024 00:21 Відповісти
Піде на пенсію з заплямованим ім'ям та честю
та не буде судитись за наклеп?

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
05.10.2024 12:49 Відповісти
...бо це підвищить ціну на нафту. І кому ж це вигідно?...
05.10.2024 00:25 Відповісти
Іран на прибутки від продажу нафти виробляє балістичні ракети - які продає рашці. То кому це вигідно?
05.10.2024 02:38 Відповісти
Ізраїлю і нам вигідніше було би бити безпосередньо по виробництву ракет, а по нафті то виходить, що опосередковано.
05.10.2024 04:38 Відповісти
Іран виробляє ракети за гроші раші. Безкоштовного нічого не має. А знищення нафтової промисловості Ірану руками Ізраїлю це взагалі мрія плешивого. Бо ринок зреагує на це миттєво, підвищенням цін. Та і зробить Іран більш залежним від мокш.
05.10.2024 10:53 Відповісти
Дедушка Джо как всегда озабочен только выборами.
05.10.2024 00:27 Відповісти
саме так-тому що півищення цін на нафту а тому й на пальне в Америці йому не потрібні...
05.10.2024 00:42 Відповісти
Ему уже все выборы до сра*ки
05.10.2024 00:56 Відповісти
1. Чому туди ?

2. А демократам ?
05.10.2024 11:51 Відповісти
Ясно що то звичайна лівацька сцикливість, але підвищення цін на нафту нам зовсім не потрібно
05.10.2024 00:29 Відповісти
Якщо буде велика війна з Іраном, ціна нафти буде більше $200.

В кремлі вже давно науськують Захід на війну з Іраном, а Іран на війну з Заходом.

Не буде проблем у Росії з фінансуванням агресії в Україні.
05.10.2024 00:31 Відповісти
Та ніхто не буде з США в Іран лізти. Вони пробували ще у 70х роках, але зкуштували ...уя. Максимум хто буде воювати з Іраном це Ізраїль, якщо зовсім дурні виявляться.
05.10.2024 00:39 Відповісти
А що там такого в Ірані, чого не можна знищити?
05.10.2024 00:45 Відповісти
За бажанням тих двох авіаносців та їх ескортуючих есмінців вистачить, щоб перетворити промисловість та військові об'єкти Ірану на щебінь.

І зовсім не обов'язково вести сухопутну війну. Достатньо знести всю промисловість та інфраструктуру авіацією. А у це гарно вміють і амермканці, і ізраїльтяне.

ВПС Ірану нуляче.
ППО Ірану допотопне і недостатнє.

******* з неба просто ідеальний варіант для Ірану.
05.10.2024 00:51 Відповісти
Навряд, що все так просто. Росіяни теж думали, що в Україні їм буде дуже просто. Результат бачать всі. Не можна недооцінювати нікого, хоч би якими слабкими вони не здавалися.
05.10.2024 01:41 Відповісти
Перечитай ще раз, що я написав.

Ні у Ізраїля, ні у США нема спільного кордону з Іраном.
Росія в Україні загрузла саме у сухопутній війні.

Вся шкода Ірану у тому, що баблом від нафти він фінансує терористів і моде обходити санкції.
Але!!! Одна справа криві ракети, які летять куди попало, а інша ППО та авіація.
Саме *******, що є у Ірану - зразки 70-80 років. Самі ******* F-14 Томкет перших модифікацій. А також F-4 Фантом та F-5 Тайгер часів Вьєтнамської війни. Загалом десь біля 70 винищувачів.
Все!!!
05.10.2024 02:02 Відповісти
"Перетворювачу"! Іранці - не ідіоти...Вони свою військову промисловість та безпосередньо пускові давно вже навіть не під землю закопали, а в скелі врізали... Дехкани в Афганістані засіли в ущелині (яку наші потім назвали "гірська фортеця") Сиділи та вилазки робили проти наших військ Наші навіть Ту-22 посилали туди (з надважкими бомбами) І що? Тільки гори "сотрясали"... А пускові іранської балістики зосереджені в такій же ущелині, і тунелі врізані в скельний масив... Там лише ядерний заряд справиться... Так що без знищення нафтових терміналів та блокування портів нічого не вийде... І то - попередньо ще й з Пакистаном домовляться треба - бо іранці можуть гнать нафту через їх термінали і отримувать продовольство та інші товари через їх порти...
05.10.2024 06:05 Відповісти
По даним СРСР в Афганістані ВПС скинуло 700 000 тон бомб. За всю 2 війну СРСР 3.5 млн тон.
05.10.2024 06:57 Відповісти
І до чого тут це? Я мову веду не про ОБСЯГИ , а про ЕФЕКТИВНІСТЬ застосування конвенційних бомб, в конкретних природних умовах (з використанням противником фортифікаційних споруд) !
05.10.2024 07:02 Відповісти
Тоді не було такої точної зброї, як *******. Можна і виходи завалити, як варіант. Навіть якщо тимчасово - теж результат. Знову ж таки, безпілотники - багато і різні.
05.10.2024 11:57 Відповісти
А як ти побудуєш траєкторію твоєї високоточної зброї - щоб вона зайшла в ущелину та ті "виходи знайшла? Це тобі не "турист з альпенштоком" Ракета так ходить не вміє... Бомба - тим більше...
05.10.2024 13:53 Відповісти
Незрозуміло ...

1. КАБ.
2. Крилата ракета.
05.10.2024 19:52 Відповісти
+ 3. Дрони.
05.10.2024 19:54 Відповісти
Ти слово "траєкторія", розумієш? Якщо так - побудуй траєкторію польоту КАБ, крилатої ракети або БПЛА, щоб вони могли зайти в ущелину, знайти вхід в тунель і попасти в нього - і тебе назвуль кращим бомбардувальником Землі...
05.10.2024 20:16 Відповісти
З інженерної точки зору можна побудувати будь-яку траекторію, АЛЕ...
По-перше це значно підвищіть ціну виробу (бо будуть додаткові елементи для корегування траекторії)
По-друге це зменшить швидкість ракети/БПЛА, що призведе до полегшення роботи системи ППО по його знищенню
По-третє це буде не вигідно економічно (така собі "чорна діра" для фінансів з малою ефективністю "на виході")

Я вибачаюсь, шо встряг у вашу дискусію. Просто хтів сказати, що технічно реалізувати можна, але з точки зору ефективності це буде "СОІ для совка" - дуже не вигідно (м'яко кажучи)
05.10.2024 20:28 Відповісти
Від техники далеко знаходжусь. Рефлексую на інфу у мережі - квадрокоптери, крилаті ракети, КАБИ.

Квадрокоптер до входу залетить - 100 %. Як він туди долетить, інше питання. Може його з гелікоптера скинуть, як варіант. Або з "матки".

Крилаті ракети - показують. Може летіти за складною траекторією вздовж поверхні 10-30-50 м.
То що не так ??

КАБИ - окрема історія. Але якщо у неї є крила і керована траекторія, припускаю є можливість.

06.10.2024 16:57 Відповісти
Людина тут все детально пояснила - "шкурка вичинки не варта...". Треба шукать більш ефективні способи...
06.10.2024 18:04 Відповісти
Ізраїль від своєї і США розвідки, знає розташування іранських військових заводів і баз. Користуючись якісною перевагою в літаках і ракетах має чим зайнятись і без нафти.
05.10.2024 00:43 Відповісти
Якщо нафту не чіпати, то й китайці можуть промовчати.
05.10.2024 00:50 Відповісти
За даними IISS, Ізраїль має 340 бойових літаків у бойовій готовності, що дає йому перевагу в точності авіаударів.

Серед них тактичні винищувачі F-15, багатофункціональні винищувачі F-35 п'ятого покоління та швидкісні бойові вертольоти. За оцінками IISS, Іран має близько 320 боєздатних літаків, і за своїми технічними характеристиками вони поступаються ізраїльським.

Винищувачі з'явилися в Ірані ще в 1960-х роках, в тому числі американські F-4, F-5 і F-14 (F-14 Tomcat був знятий з озброєння ВМС США майже 20 років тому, але до сих пір використовується в Ірані).
05.10.2024 01:13 Відповісти
Іран - більша країна, ніж Ізраїль: його населення становить 89 млн осіб, Ізраїль - майже 10 млн осіб.

Іран має 610 000 активних військовослужбовців, у тому числі 350 000 в армії, 190 000 у КВІР, 18 000 у флоті, 37 000 у військово-повітряних силах і 15 000 у протиповітряній обороні. Крім того, Іран має резервну армію чисельністю 350 тисяч осіб. Громадяни чоловічої статі старше 18 років підлягають призову на строкову військову службу, за деякими винятками.

Ізраїль має 169 500 активних військовослужбовців, у тому числі 126 000 в армії, 9 500 у флоті та 34 000 у військово-повітряних силах. Ізраїль має резервну армію чисельністю 465 000 чоловік.

При цьому, також за даними IISS, Ізраїль витрачає на оборону набагато більше, ніж Іран, що забезпечує йому значну технологічну перевагу в будь-якому потенційному конфлікті.
05.10.2024 01:19 Відповісти
Іран має низку різних систем протиракетної оборони класу "земля-повітря". Серед них - понад 42 російські ЗРК С-200, С-300 та місцевий Бавар-373; понад 59 американських MIM-23 Hawk середньої дальності, HQ-2J та Хордад-15; та 279 китайських зенітно-ракетних комплексів малої дальності CH-SA-4 та 9К331 Тор-М1.
05.10.2024 01:24 Відповісти
У лютому Тегеран розгорнув маловисотний ракетний комплекс «Азарахш» (у перекладі з перської «блискавка»), який має невелику дальність дії. Це інфрачервона система виявлення, оснащена радіолокаційними та електрооптичними системами для виявлення та перехоплення цілей. Його можна встановлювати на транспортні засоби.
05.10.2024 01:28 Відповісти
Досі іранські ППО навіть не помічали Ізраїльські літаки, що наносили удари.

Це вам не цивільний Боїнг, як в тирі, збити.
05.10.2024 02:26 Відповісти
Може під час Ірано-Іракської війни в них і було 320 діючих літаків.
Однак вже майже 50 років пройшло. З них більшість часу під санкціями без онрвлення запчастин.
05.10.2024 02:38 Відповісти
Згідно з повідомленнями, Іран закуповує у Росії винищувачі Су-35 та зенітно-ракетні комплекси С-400, але Москва їх досі не поставила.
05.10.2024 06:32 Відповісти
Отак Ізраїль повинен жертвувати своєю безпекою заради того, щоб американчики не нервували через ціни на бензин.
показати весь коментар
Попали в саму суть. Так і є.
05.10.2024 12:01 Відповісти
Ізраїль ще цьому видасть грамоту,персона нон-грата
05.10.2024 00:49 Відповісти
Йди вже ради Христа в дім пристарілих.
05.10.2024 00:59 Відповісти
Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю Тегерана. Джерело:

Тепер Байден каже що подумав би про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти Джерело:

я так розумію, що тепер тільки залишилось атакувати іранські лікеро-горілчані заводи.
05.10.2024 02:00 Відповісти
Їм же не можна бухати. Навряд вони легально бухло роблять.

Залишаються тільки фабрики, де шиють чалми, хиджаби та капці. 😁
І те не факт бо це цивільна інфрастуктура.
05.10.2024 02:24 Відповісти
тоді там нема по чому наносити удари. https://x.com/i/status/1841897501512892871 З чалмами вони самі справляться.
05.10.2024 04:14 Відповісти
"Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи"

и

Байден порадив Україні не бити по російських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи

Знайдіть у його поведінці різницю...
05.10.2024 02:35 Відповісти
ну як? це ж видно - різниця у півроку.
05.10.2024 04:16 Відповісти
05.10.2024 12:58 Відповісти
За даними компанії Kpler, яка відстежує танкери по всьому світу, практично вся іранська нафта, продана цього року, пішла до Китаю, а агресивне запровадження санкцій може дестабілізувати не лише нафтовий ринок, а й відносини США та Китаю.
Але якщо удари по нафтовій структурі нанесе Ізраїль? Чого тоді США хвилюватися? А місце Ірану з задоволенням займе Саудівська Аравія.
05.10.2024 02:49 Відповісти
Тому що Китай то промислова площадка америкаських корпорацій і вони втратять дешеві ресурси з Ірану.
05.10.2024 11:59 Відповісти
Братья- израильтяне, лупите по производствам шахедов и тактических ракет Ирана! И да поможет вам дедушка Байден!
05.10.2024 03:02 Відповісти
Вся ця "ізраїльська криза" просто постановка. Що це за масований удар сотнями ракет,при якому мінімальні руйнування і практично немає постраждалих? А вам,друзі,відомо що перед обстрілом Іран повідомив США про початок обстрілу?
05.10.2024 03:20 Відповісти
Господи що скільки біди і горя наробив цей горе презедент ось вам і корупція, зрада і просто сцикливість і маразм а саме головне продажність
05.10.2024 04:12 Відповісти
Трамп краще?
05.10.2024 04:42 Відповісти
Тоді усі США такі: і корупція, зрада і просто сцикливість і маразм а саме головне продажність ?
05.10.2024 12:11 Відповісти
Мова йде про Трампа та Байдена, а не про усі США.
05.10.2024 13:04 Відповісти
А їх не населення США вибирає?
05.10.2024 16:59 Відповісти
Ти так і не відповів, хто для України кращий - Байден, чи Трамп.
06.10.2024 07:17 Відповісти
У Израиля трехураневые ПРО, их Стрела-3 специально была разработана против баллистических ракет.
Если уж Германия сделала заказ на поставку израильских ПРО, а не американских, и заплатила около 4 млрд. , значит ПРО Стрела того стоит.
Тем более, из 180 иранских баллистических ракет, 12 сбили американцы, было убито 7 человек: один араб в ПА, один в Иордании, 5 офицеров КСИР - взорвалась ракета при старте.
05.10.2024 05:34 Відповісти
Тегеран вже давно заробив на добрячих локальних sвіздюлей від Ізраілю......але завдяки старезним миролюбцям ця процедура постійно і ганебно відкладається ...... це "стримування " демократів стосується і українського питання .......
05.10.2024 05:43 Відповісти
Хай по російським їбашать
05.10.2024 06:16 Відповісти
Як же добре шо Ізраїль не слухає вашу маячню
05.10.2024 06:36 Відповісти
Навряд. Просто лякають старого деескалатора. Натаньяху навіть свого сина - блогера направив на допомогу Оранжевому Донні пошугати ірландців. А зараз фігачать по караванним тропам Хезболли, навіть по *твердині* х....зафігачили.
05.10.2024 07:10 Відповісти
Израиль вовремя все подготовил и пока Байден сбитый летчик или как они говорят хромая утка они решили быстро разобраться с арабамиасе равно все заняты выборами.
05.10.2024 07:23 Відповісти
Альтернатива це російські нафтові об'єкт
05.10.2024 07:36 Відповісти
На жаль в Ірані неможливо зробити "контрреволюцію"...дебільного сільського населення набагато більше ніж міського...а сільське підтримує бородатих
05.10.2024 07:52 Відповісти
Ага. По ядерных не бить. По нефтяных обьектах не бить. Бейте по пустыни чтобы террористы не пострадали и смогли через пол года предьявить ядерную бомбу. Тогда в США скажут что Иран вообще нельзя трогать а дать все что он хочет потому что у него уже есть ЯО
05.10.2024 08:21 Відповісти
Хто сказав, що по ядерних не бити? Пану наснилось?
05.10.2024 09:29 Відповісти
Бидон сказал Израилю.
05.10.2024 09:45 Відповісти
Байден може нагнути Україну заборонами, а не Ізраїль. Щойно Іран наблизиться до створення Я/З вся ця промисловість буде знищена. Може АЕС залишать
05.10.2024 10:20 Відповісти
Зруйнування Іранських нафтових об'єктів вигідно найперше Рашці, бо ціни на нафту вибухнуть. А вже Ізраїль нехай зважить - чи варто йому подавати рашкам руку помочі? Була Раша колись зацікавлена в існуванні Ізраїлю?
05.10.2024 09:28 Відповісти
Один я вважаю що знищення нафтової промисловості рашки та ірану більше зашкодить Китаю (і іншим країнам ікі не дотримуються санкцій) а не США? (про самі іран з рашкою навіть мови немає). Ну тобто США стане гірше, але Китаю взагалі прийде звіздєц. І у мене питання - а чи хоче США перемоти Китай?
05.10.2024 09:53 Відповісти
Товарооборот штатів з Китаєм сотні міліардів долларів якщо китайці знауряться в кризис, без дешевих ресурсів американські компанії втратять надприбутки на товарах що там вироблені.
05.10.2024 12:01 Відповісти
Ви читали уважно що я написав? :фейспалм:
05.10.2024 12:59 Відповісти
Якби ви читали уважно що я написав штати не воюють з Китаєм вони торгові партнери з товарооборотом в 460 млрд. долларів. І китайська продукція приносить серйозну частку доходу їх корпораціям.

А вона дешева така не лише через робочу силу і відсутність екологічних вимог а й через дешеві ресурси з підсанкційних країн типу Ірану. Тому флот штатів в перській затоці впритул не бачить тіньового флоту танкерів які перегружають нафту прямо у них під носом
05.10.2024 13:12 Відповісти
А, пардон, не зрозумів вашу думку. Ну... я короче з нею не згоден, але так, це теж варіант.
05.10.2024 13:32 Відповісти
Підказую - альтернатива, це нафтові об'єкти на Кацапії.
05.10.2024 11:08 Відповісти
Байден це позорище Америки.
Слабе, сцикливе, корумповане лайно.
Через Байдена льється кров українців рікою.
05.10.2024 11:40 Відповісти
+100%
05.10.2024 12:08 Відповісти
Не дід обісраний, цей дід обісрав усі США!

Хоча, можливо, США такими й були.
05.10.2024 12:07 Відповісти
Що це, як не зрада союзника?

Від США треба подалі триматися.

Як сказав хтось в Євросоюзі: "США ненадійний партнер."

Так воно і сталося.
05.10.2024 12:04 Відповісти
Правий Борис Джонсон, сказавши, що через це демократичне лайно Байдена українці гинуть сотнями тисяч!
05.10.2024 12:14 Відповісти
 
 