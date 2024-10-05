"Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об'єктах: я подумав би про альтернативи"

Президент США Джо Байден вважає, що Ізраїль має "повне право відповісти на злісні напади" не лише зі сторони Ірану, але і з боку підтримуваного Тегераном угрупування "Хезболла".

Про це американський лідер сказав під час брифінгу 4 жовтня

Журналісти попросили американського президента пояснити його нещодавні слова про можливе завдання Ізраїлем ударів по нафтових об'єктах на території Ірану.

"Ізраїль ще не вирішив, що буде робити у відповідь на дії Ірану, це знаходиться на стадії обговорення. Якби я був на їхньому місці, я б подумав про інші альтернативи, крім атаки на нафтові об'єкти", - сказав він.

Водночас Байден вважає, що Ізраїль має "повне право відповісти на злісні напади", не лише зі сторони Ірану, але і з боку угрупування "Хезболла".

"Але річ у тому, що вони (ізраїльтяни, - ред.) повинні бути набагато обережнішими щодо втрат серед цивільного населення під час військових операцій", - сказав глава Білого дому.

Також президент США сказав, що мирний план щодо припинення війни у Секторі Гази, який він склав, отримав підтримку Ради безпеки ООН і переважної більшості міжнародних партнерів.

Раніше Байден заявляв, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

