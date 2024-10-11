Утром враг ударил по Купянску и Люботину. За сутки обстрелял Купянский и Харьковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине в результате российских обстрелов повреждена инфраструктура, жилье, погибли и были ранены люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сегодня, 11 октября, в 4:03 в городе Купянск в результате обстрела горел дом. В 1:15 в городе Люботин в результате обстрела горела трава на площади 200 м. кв.

Вчера, 10 октября, в 21:43 в городе Купянск в результате обстрела повреждены 4 дома, 3 хозяйственные постройки, авто. В 16:40 в Купянске в результате обстрела пострадал 77-летний мужчина.

В 15:25 в селе Черкасская Лозовая Харьковского района в результате обстрела был поврежден частный дом. Пострадали 45-летний мужчина, 38-летняя женщина, девочка 2 лет, мальчики в возрасте 5 и 15 лет (острая реакция на стресс).

В 13:00 в селе Кругляковка Купянского района в результате обстрела поврежден дом, летняя кухня. Погибла 64-летняя женщина.

В 11:00 в городе Купянск российский дрон сбросил боеприпас, который попал в проезжую часть.

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