РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9411 посетитель онлайн
Новости Война
511 0

В Слатино на Харьковщине оккупанты попали КАБом в жилой дом, повреждено 10 частных домовладений

Загарбники вдарили КАБом по Слатиному на Харківщині

Днем в среду, 9 октября, российские захватчики ударили управляемой авиационной бомбой по Слатино на Харьковщине. Вражеский КАБ попал в жилой дом.

Об этом сообщил в Telegram глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Слатино - прямое попадание КАБа в жилой дом. В целом, повреждено не менее десяти частных домовладений. Информация о раненых уточняется", - написал чиновник.

Впоследствии Задоренко сообщил, что в результате удара по Слатино люди ранений не получили.

Он отметил, что в небе над поселком находится российский дрон и призвал жителей реагировать на тревогу.

Смотрите: Рашисты ударили дроном по автомобилю в Казачьей Лопани: ранены три человека. ФОТО

Автор: 

обстрел (29164) Харьковщина (5577) КАБ (424)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 