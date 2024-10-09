В Слатино на Харьковщине оккупанты попали КАБом в жилой дом, повреждено 10 частных домовладений

Днем в среду, 9 октября, российские захватчики ударили управляемой авиационной бомбой по Слатино на Харьковщине. Вражеский КАБ попал в жилой дом.

Об этом сообщил в Telegram глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Слатино - прямое попадание КАБа в жилой дом. В целом, повреждено не менее десяти частных домовладений. Информация о раненых уточняется", - написал чиновник.

Впоследствии Задоренко сообщил, что в результате удара по Слатино люди ранений не получили.

Он отметил, что в небе над поселком находится российский дрон и призвал жителей реагировать на тревогу.

Смотрите: Рашисты ударили дроном по автомобилю в Казачьей Лопани: ранены три человека. ФОТО