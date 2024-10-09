В Слатино на Харьковщине оккупанты попали КАБом в жилой дом, повреждено 10 частных домовладений
Днем в среду, 9 октября, российские захватчики ударили управляемой авиационной бомбой по Слатино на Харьковщине. Вражеский КАБ попал в жилой дом.
Об этом сообщил в Telegram глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Слатино - прямое попадание КАБа в жилой дом. В целом, повреждено не менее десяти частных домовладений. Информация о раненых уточняется", - написал чиновник.
Впоследствии Задоренко сообщил, что в результате удара по Слатино люди ранений не получили.
Он отметил, что в небе над поселком находится российский дрон и призвал жителей реагировать на тревогу.
