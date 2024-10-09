У Слатиному на Харківщині окупанти влучили КАБом у житловий будинок, пошкоджено 10 приватних домоволодінь
Вдень середи, 9 жовтня, російські загарбники ударили керованою авіаційною бомбою по Слатиному на Харківщині. Ворожий КАБ влучив у житловий будинок.
Про це повідомив у Telegram очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Слатиному - пряме влучання КАБу у житловий будинок. Загалом пошкоджено не менше десяти приватних домоволодінь. Інформація щодо поранених уточнюється", - написав посадовець.
Згодом Задоренко повідомив, що внаслідок удару по Слатиному люди поранень не зазнали.
Він зазначив, що у небі над селищем перебуває російський дрон та закликав жителів реагувати на тривогу.
