Рашисти вдарили дроном по автівці у Козачій Лопані: поранено трьох людей. ФОТО

Зранку 9 жовтня російські окупанти атакували FPV-дроном автівку у Козачій Лопані Харківського району, внаслідок чого троє людей зазнали поранень.

Про це повідомила Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти завдали чергового удару FPV-дроном по мешканцях Козачої Лопані. Близько 10:30 загарбники вдарили дроном по цивільній автівці. Поранення отримала 76-річна жінка. Госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко уточнив, що в момент удару в автомобілі перебували троє людей - двоє чоловіків та жінка.

"76-річна жінка госпіталізована до лікарні у стані середньої тяжкості з контузією та уламковими пораненнями спини. Чоловіки зазнали контузій та гострих реакцій на стрес, від госпіталізації відмовилися", - розповів він.

Він наголосив, що селище щодня обстрілюють, зокрема, ворог атакує транспорт.

"Козача Лопань щодня зазнаЄ ворожих обстрілів і атак дронів. Пересуватися селищем небезпечно, особливо на автомобілях, оскільки окупанти свідомо обирають їх як цілі й чинять терор проти мирного населення", - додав Задоренко.

