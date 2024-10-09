Війська РФ ударили дроном по Херсону: загинув чоловік

Вдень 9 жовтня 2024 року російські війська ударили дроном по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через чергову атаку ворожого БпЛА загинув літній чоловік. Окупанти скинули на херсонця вибухівку, коли той їхав вулицею на велосипеді. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", - зазначив Прокудін.

