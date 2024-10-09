УКР
Новини
Війська РФ ударили дроном по Херсону: загинув чоловік

Обстріл Херсону

Вдень 9 жовтня 2024 року російські війська ударили дроном по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через чергову атаку ворожого БпЛА загинув літній чоловік. Окупанти скинули на херсонця вибухівку, коли той їхав вулицею на велосипеді. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", - зазначив Прокудін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: росіяни обстріляли 16 населених пунктів, 1 людина загинула

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні.

обстріл (30481) Херсон (3570) жертва (270)
💪В Україні плюс батарея ЗРК Iris-T SLM (3 пускові установки) та дві пускові установки ЗРК Iris-T SLS - їх минулого тижня доставила Німеччина
