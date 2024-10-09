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Войска РФ ударили дроном по Херсону: погиб мужчина

Обстріл Херсону

Днем 9 октября 2024 года российские войска ударили дроном по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за очередной атаки вражеского БПЛА погиб пожилой мужчина. Оккупанты сбросили на херсонца взрывчатку, когда тот ехал по улице на велосипеде. Мои соболезнования родным и близким убитого", - отметил Прокудин.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты атаковали с дрона маршрутку в Херсоне.

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💪В Україні плюс батарея ЗРК Iris-T SLM (3 пускові установки) та дві пускові установки ЗРК Iris-T SLS - їх минулого тижня доставила Німеччина
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09.10.2024 13:36 Ответить
 
 