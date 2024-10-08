Оккупанты атаковали с дрона маршрутку в Херсоне. ФОТО
Российские оккупанты атаковали с дрона маршрутный автобус в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня российские оккупанты снова атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне", - говорится в сообщении.
Взрывчатку сбросили на автобус, который обслуживает 5-й маршрут. В автобусе пробита крыша и выбито боковое стекло.
Пассажирка и водитель не пострадали.
