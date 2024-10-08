Оккупанты атаковали с дрона маршрутку в Херсоне. ФОТО

Российские оккупанты атаковали с дрона маршрутный автобус в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российские оккупанты снова атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне", - говорится в сообщении.

Взрывчатку сбросили на автобус, который обслуживает 5-й маршрут. В автобусе пробита крыша и выбито боковое стекло.

Пассажирка и водитель не пострадали.

Также читайте: Враг дистанционно разбрасывает мины-"лепестки" в Херсоне, - ГВА