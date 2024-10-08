РУС
Оккупанты атаковали с дрона маршрутку в Херсоне. ФОТО

Российские оккупанты атаковали с дрона маршрутный автобус в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

російський дрон атакував маршрутку у Херсоні

"Сегодня российские оккупанты снова атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне", - говорится в сообщении.

Взрывчатку сбросили на автобус, который обслуживает 5-й маршрут. В автобусе пробита крыша и выбито боковое стекло.

росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні

Пассажирка и водитель не пострадали.

російський дрон атакував маршрутку у Херсоні

