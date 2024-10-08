УКР
Окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні. ФОТО

Російські окупанти атакували з дрона маршрутний автобус у Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

російський дрон атакував маршрутку у Херсоні

"Сьогодні російські окупанти знову атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Вибухівку скинули на автобус, який обслуговує 5-й маршрут. В автобусі пробитий дах і вибите бокове скло.

росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні

Пасажирка і водій не постраждали.

Ворог дистанційно розкидає міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА

російський дрон атакував маршрутку у Херсоні

маршрутки (348) Херсон (3570) дрони (5337)
