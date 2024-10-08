Окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні. ФОТО
Російські окупанти атакували з дрона маршрутний автобус у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські окупанти знову атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні", - йдеться у повідомленні.
Вибухівку скинули на автобус, який обслуговує 5-й маршрут. В автобусі пробитий дах і вибите бокове скло.
Пасажирка і водій не постраждали.
