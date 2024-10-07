Ворог дистанційно розкидає міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА

Росіяни дистанційно розкидають міни на дорогах у Херсоні. Декілька випадків дистанційного мінування ворогом було підтверджено у понеділок, 7 жовтня, у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки" ("лєпєсткі" або "метелики")", - розповів посадовець.

Мрочко зазначив, що це поширена протипіхотна міна й наближатися до неї дуже небезпечно.

Ця міна, за його словами, має невеликі розміри - завбільшки з долоню. Вона зеленого або коричневого кольору. Може вибухнути, якщо до неї доторкнутися або навіть сама по собі.

"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", - наголосив очільник МВА.

