Ворог дистанційно розкидає міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА

Ворог скидає міни пелюстки в Херсоні

Росіяни дистанційно розкидають міни на дорогах у Херсоні. Декілька випадків дистанційного мінування ворогом було підтверджено у понеділок, 7 жовтня, у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки" ("лєпєсткі" або "метелики")", - розповів посадовець.

Мрочко зазначив, що це поширена протипіхотна міна й наближатися до неї дуже небезпечно.

Ця міна, за його словами, має невеликі розміри - завбільшки з долоню. Вона зеленого або коричневого кольору. Може вибухнути, якщо до неї доторкнутися або навіть сама по собі.

"Категорично заборонено наближатися до міни й тим більше її чіпати! У разі виявлення такої "пелюстки" набирайте "101", - наголосив очільник МВА.

Дивіться також: Обвалюють в ґрунті та пилюці: Росіяни маскують міни "Лепесток". ФОТО

А можно ети мины собать и с помощью дальнобойных дронов разбросать над территорией Сосии. Как видим, кремлевский режим ведет войну на полное уничтожение украинского народа как такового. Поетому у нас нет другого выхода как уничтожать рашистов до последнего любыми доступными методами ради того чтобы выжить. Тем более никто не посмеет и пасть открыть, потому что мы просто возвращаем их обратно домой.
07.10.2024 18:09 Відповісти
ні, збирати їх не можно. Я вам вже пояснював чому.
07.10.2024 18:14 Відповісти
Рашисти розкидують міни - пелюстки скидами з дронів:

https://t.me/serhii_flash/4039
07.10.2024 19:34 Відповісти
🤬
07.10.2024 20:03 Відповісти
Під Ізюмом так само було. Причому, вони не дочекалися, коли з лісу вийдуть усі їхні. Бачили там декілька свинособак з відірваними лаптями. Їх просто кинули, передохли від втрати крові.

Але лепестків там капєц. На кожному квадратному метрі. З бехи не можна було злізти.
07.10.2024 18:55 Відповісти
 
 