РУС
Новости Война
1 725 5

Враг дистанционно разбрасывает мины-"лепестки" в Херсоне, - ГВА

Ворог скидає міни пелюстки в Херсоні

Россияне дистанционно разбрасывают мины на дорогах в Херсоне. Несколько случаев дистанционного минирования врагом было подтверждено в понедельник, 7 октября, в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"За сегодня подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - "лепестки" ("лепестки" или "бабочки")", - рассказал чиновник.

Мрочко отметил, что это распространенная противопехотная мина и приближаться к ней очень опасно.

Эта мина, по его словам, имеет небольшие размеры - величиной с ладонь. Она зеленого или коричневого цвета. Может взорваться, если к ней прикоснуться или даже сама по себе.

"Категорически запрещено приближаться к мине и тем более ее трогать! В случае обнаружения такого "лепестка" набирайте "101", - подчеркнул глава МВА.

Смотрите также: Обваливают в земле и пыли: россияне маскируют мины "Лепесток". ФОТО

Автор: 

Херсон (3023) мина (333)
А можно ети мины собать и с помощью дальнобойных дронов разбросать над территорией Сосии. Как видим, кремлевский режим ведет войну на полное уничтожение украинского народа как такового. Поетому у нас нет другого выхода как уничтожать рашистов до последнего любыми доступными методами ради того чтобы выжить. Тем более никто не посмеет и пасть открыть, потому что мы просто возвращаем их обратно домой.
07.10.2024 18:09 Ответить
ні, збирати їх не можно. Я вам вже пояснював чому.
07.10.2024 18:14 Ответить
Рашисти розкидують міни - пелюстки скидами з дронів:

https://t.me/serhii_flash/4039
07.10.2024 19:34 Ответить
🤬
07.10.2024 20:03 Ответить
Під Ізюмом так само було. Причому, вони не дочекалися, коли з лісу вийдуть усі їхні. Бачили там декілька свинособак з відірваними лаптями. Їх просто кинули, передохли від втрати крові.

Але лепестків там капєц. На кожному квадратному метрі. З бехи не можна було злізти.
07.10.2024 18:55 Ответить
 
 