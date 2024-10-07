Враг дистанционно разбрасывает мины-"лепестки" в Херсоне, - ГВА
Россияне дистанционно разбрасывают мины на дорогах в Херсоне. Несколько случаев дистанционного минирования врагом было подтверждено в понедельник, 7 октября, в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"За сегодня подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - "лепестки" ("лепестки" или "бабочки")", - рассказал чиновник.
Мрочко отметил, что это распространенная противопехотная мина и приближаться к ней очень опасно.
Эта мина, по его словам, имеет небольшие размеры - величиной с ладонь. Она зеленого или коричневого цвета. Может взорваться, если к ней прикоснуться или даже сама по себе.
"Категорически запрещено приближаться к мине и тем более ее трогать! В случае обнаружения такого "лепестка" набирайте "101", - подчеркнул глава МВА.
Але лепестків там капєц. На кожному квадратному метрі. З бехи не можна було злізти.