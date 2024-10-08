Доба на Херсонщині: росіяни обстріляли 16 населених пунктів, 1 людина загинула

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Станіслав, Шляхове, Берислав, Монастирське, Милове та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

"Російські військові поцілили в освітні заклади, заклад культури, бібліотеку та адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 14 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні",, - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 24 - дістали поранення, з них - 4 дитини.

