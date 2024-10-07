Окупанти скинули на Херсон 4 КАБи: постраждали 17 осіб, зокрема 2 дітей (оновлено)

Російські загарбники після 10 години 7 жовтня 2024 року завдали удару по Херсону.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Місто атакували 4 КАБами. Два влучили у прибережній зоні Центрального району, два - у північній частині.

"Попередньо, травми отримали 8 людей, двоє з них - діти 3 і 5 років. Інформація оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі Херсону. Станом на цю хвилину відомо про 17 постраждалих.

"Серед потерпілих - двоє дітей. 2-річного хлопчика та 4-річну дівчинку доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їхній стан - стабільний.

Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще 14 людей: шестеро чоловіків та 8 жінок", - уточнив очільник регіону.

Одній потерпілій літній жінці, бригада "екстренки" надала меддопомогу на місці.

Раніше повідомлялось, що вночі російські окупаційні війська вдарили по Херсону, внаслідок чого загинула жінка, 1 особу поранено.

