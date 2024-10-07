Оккупанты сбросили на Херсон 4 КАБа: пострадали 8 человек, в том числе 2 детей

Российские захватчики после 10 часов 7 октября 2024 года нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Город атаковали 4 КАБами. Два попали в прибрежной зоне Центрального района, два - в северной части.

"Предварительно, травмы получили 8 человек, двое из них - дети 3 и 5 лет. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Как позже сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе Херсона. По состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших.

"Среди пострадавших - двое детей. 2-летний мальчик и 4-летняя девочка доставлены в больницу с взрывными травмами и обломочными ранениями ног. Их состояние - стабильное.

Также в медучреждении необходимую медпомощь получают еще 14 человек: шесть мужчин и 8 женщин", - уточнил глава региона.

Одной пострадавшей пожилой женщине, бригада "экстренки" оказала медпомощь на месте.

Ранее сообщалось, что ночью российские оккупационные войска ударили по Херсону, в результате чего погибла женщина, 1 человек ранен.

