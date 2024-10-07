Враг дважды ночью ударил по Херсону: есть погибшая и раненая. Утром атаковали КАБами областной центр и Антоновку

Около 22:30 6 октября россияне обстреляли Днепровский район Херсона. В полночь снова ударили по городу. Утром под ударами КАБами оказались Херсон и Антоновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области и областной администрации.

Около 10:30 в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках КАБов в направлении Херсонщины. Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин предупредил о возможных повторных ударах вражеской авиации.

С вечера оккупанты били по Херсону.

"Ночью 6 октября военные армии РФ в очередной раз обстреляли Днепровский район Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 61-летняя женщина", - говорится в сообщении.

В полночь оккупанты снова ударили по Херсону. В результате очередного вражеского обстрела пострадала 82-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями.

По информации Прокудина, за прошедшие сутки враг ударил по 15 населенным пунктам.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 25 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, гаражное помещение, автобус и частные автомобили", - говорится в сообщении

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне утром атаковали дронами Херсон и область - четыре человека получили ранения. ФОТОрепортаж