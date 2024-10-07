Ворог двічі вночі вдарив по Херсону: є загибла та поранена. Зранку атакували КАБАми обласний центр та Антонівку
Близько 22:30 6 жовтня росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону. Опівночі знову вдарили по місту. Зранку під ударами КАБами опинилися Херсон та Антонівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецькій області та обласній адміністрації.
Близько 10:30 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски КАБів у напрямку Херсонщини. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив про можливі повторні удари ворожої авіації.
З вечора окупанти били по Херсону.
"Вночі 6 жовтня військові армії РФ вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона. Травми, несумісні із життям, отримала 61-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Опівночі окупанти знову вдарили по Херсону. Внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждала 82-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями.
За інформацією Прокудіна, минулої доби ворог вдарив по 15 населених пунктах.
"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, гаражне приміщення, автобус та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
