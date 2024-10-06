УКР
Росіяни зранку атакували дронами Херсон і область - четверо людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

6 жовтня зранку російські війська скидами з дронів атакували Херсон, село Орлове і Станіслав. Четверо людей травмовано. Також війська РФ обстріляли житлові райони села Степанівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА

 Херсон

  • Близько сьомої ранку в Херсоні внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 64-річний чоловік. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Нині він - під наглядом лікарів.

Херсонщина

  • На Херсонщині поблизу села Орлове окупанти атакували з безпілотника маршрутку. Постраждала пасажирка. 50-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією і уламковим пораненням ніг. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
  • Під удар ворожого дрона потрапили двоє жителів Станіслава. Через скидання боєприпасу з БпЛА постраждали чоловіки, 28 і 53 років. В них - контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Бригада "екстренки" надала потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.

  • Ворог також обстріляв житлову забудову на Херсонщині. Під ударом опинилась Степанівка.

    Пошкоджені 4-поверховий будинок та приватні оселі. В них - вибиті вікна, потрощена покрівля й зруйновані паркани.

    Мешканці - в шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав.

Обстріл Степанівки
