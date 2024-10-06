Росіяни зранку атакували дронами Херсон і область - четверо людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Ворог також обстріляв житлову забудову на Херсонщині. Під ударом опинилась Степанівка.

Пошкоджені 4-поверховий будинок та приватні оселі. В них - вибиті вікна, потрощена покрівля й зруйновані паркани.

Мешканці - в шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав.