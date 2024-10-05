УКР
Окупанти скинули з дрона вибухівку на маршрутку в передмісті Херсону й атакували автівку в Антонівці: Постраждав чоловік. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська 5 жовтня скинули з безпілотника вибухівку поблизу маршрутки в передмісті Херсону, у транспорті в цей час перебувало приблизно 20 пасажирів. Крім того, росіяни атакували автівку в Антонівці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Знову з безпілотника і знову 17-та маршрутка. Російські окупанти продовжують атакувати громадський транспорт у нашій громаді. Після 14.00 у передмісті поруч з автобусом росіяни скинули вибухівку з дрона. У салоні в цей момент було до 20 пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Чотири людини постраждали внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона на Херсон

Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Він додав, що люди не постраждали, в транспорті пошкоджено вікна.

Окупанти атакували маршрутку в Херсоні
Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Крім того, як повідомив Мрочко, російські окупанти з дрона атакували автівку в Антонівці.

Вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення дістав 59-річний чоловік, який був у машині. Наразі потерпілого ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги.

Які кідари, а що це за вибухівка така що тільки скло пошкоджено а лакофарбове покриття ні ні?
показати весь коментар
05.10.2024 18:35 Відповісти
Залякують місцеве населення, щоб здавали позиції ЗСУ.
показати весь коментар
05.10.2024 18:48 Відповісти
 
 