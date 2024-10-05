Чотири людини постраждали внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона на Херсон

Росіяни атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсону.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Дніпровському районі Херсону постраждали чотири людини.

Так, вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років.



Повідомляється, що під час удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували для надання меддопомоги.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого - це 60-річний чоловік, який дістав уламкове поранення плеча. Нині він - під наглядом лікарів.

