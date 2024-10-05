Чотири людини постраждали внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона на Херсон
Росіяни атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсону.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок скидання вибухівки з БпЛА у Дніпровському районі Херсону постраждали чотири людини.
Так, вибухові травми та уламкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років.
Повідомляється, що під час удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували для надання меддопомоги.
Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого - це 60-річний чоловік, який дістав уламкове поранення плеча. Нині він - під наглядом лікарів.
