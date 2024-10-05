Вдень російські військові вдарили з артилерії по Станіславу, є поранена. За добу на Херсонщині чотири людини загинуло та 5 поранено. ФОТОрепортаж

5 жовтня російські військові обстріляли Станіслав. Протягом минулої доби вдарили по Херсону, Антонівці, Придніпровському, Садовому, Станіславу, Понятівці, Кізомису, Білозерці, Комишанах, Бериславу, Червоному Маяку та Новоолександрівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА та поліції області.

"Внаслідок обстрілу поранення дістала 71-річна жінка. В неї - контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. Бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась", розповіли в ОВА про наслідки обстрілу

Минулої доби по правобережжю Херсонської області війська РФ били із мінометів, артилерії та БпЛА.

На світанку військові РФ скинули вибухівку з БпЛА на Кізомис. Внаслідок удару постраждав 54-річний чоловік, який їхав на мопеді. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням передпліччя й відкритим переломом руки.

Опівдні росіяни з міномета вдарили по Понятівці. Постраждав 38-річний чоловік, він дістав вибухову травму, різану рану передпліччя та вогнепальне поранення ноги.

Війська РФ атакували з безпілотника Станіслав. Внаслідок скиду вибухівки загинув 54-річний працівник підприємства, його 45-річний колега тримав вибухову травму й уламкове поранення грудної клітини.

Після опівночі з артилерії окупаційні війська били по Комишанах. Пошкоджень зазнали 10 приватних будинків.

Артилерійським вогнем пошкоджено два житлові будинки у Садовому та Бериславі, а також три складські приміщення у Новоолександрівці.

Внаслідок атаки дрона типу "FPV" пошкоджено приватний будинок у Білозерці.

По Антонівці противник бив FPV-дронами та вночі обстрілював селище з артилерії. Внаслідок влучання снарядів спалахнули три будинки, вогонь загасили працівники ДСНС. Після ліквідації пожежі стало відомо, що загинула одна людина, нині її особа встановлюється.

Вдень у Дніпровському районі Херсона через удар ворожого дрона загинула 77-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватний будинок і два автомобілі. З артилерії противник бив по прибережній зоні району, снарядами пошкоджено газопровід та приватний будинок.

У лікарні від тяжких поранень помер 86-річний херсонець, який 22 вересня у Дніпровському районі міста потрапив під атаку ворожого дрона.

По медичну допомогу звернулися двоє жителів Білозерки. Вони отримали травми вночі 3 жовтня внаслідок російського обстрілу селища, коли снаряд влучив у їх подвір’я.

