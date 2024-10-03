Протягом дня росіяни атакували дронами та з артилерії Херсон і область: постраждало 4 людини

Протягом 3 жовтня російські війська атакували дронами та з артилерії Херсон, Антонівку, Кіндійку і Бериславську громаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська ОВА.

Херсон

Близько 14.30 російські окупанти з дрона скинули вибухівку на таксі, яке рухалось у передмісті Херсона. Водій 56 років отримав вибухову травму та уламкове поранення. Його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Антонівка

Сьогодні до лікарів звернулась 60-річна жінка. 28 вересня вона потрапила під ворожий обстріл в Антонівці. У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

В Антонівці через удар ворожого дрона постраждав місцевий житель. 41-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням голови.

Кіндійка

Ушпиталено 41-річного чоловіка. Після 19.00 він потрапив під ворожу атаку з дрона у Кіндійці. У постраждалого вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення голови. Медики надають йому необхідну допомогу.

Бериславська громада

З самого ранку російська армія атакувала з авіації Бериславську громаду. Зокрема, керованою авіабомбою окупанти поцілили по житловій забудові в одному із населених пунктів. Через "прильот" пошкоджено майже два десятки будинків. По меддопомогу звернулась 56-річна місцева жителька, яка дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів по середмістю Херсона. Обстріл стався поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Загинуло шестеро містян, ще шість дістали поранення. 2 жовтня було оголошено днем жалоби в Херсонській громаді.