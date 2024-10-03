В течение дня россияне атаковали дронами и из артиллерии Херсон и область: пострадали 4 человека

В течение 3 октября российские войска атаковали дронами и из артиллерии Херсон, Антоновку, Киндейку и Бериславскую громаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и Херсонская ОВА.

Херсон

Около 14:30 российские оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на такси, которое двигалось в пригороде Херсона. Водитель 56 лет получил взрывную травму и осколочное ранение. Он доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Антоновка

Сегодня к врачам обратилась 60-летняя женщина. 28 сентября она попала под вражеский обстрел в Антоновке. У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения.

В Антоновке из-за удара вражеского дрона пострадал местный житель. 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, а также осколочным ранением головы.

Киндейка

Госпитализирован 41-летний мужчина. После 19:00 он попал под вражескую атаку с дрона в Киндийке. У пострадавшего взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочное ранение головы. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Бериславская громада

С самого утра российская армия атаковала из авиации Бериславскую громаду. В частности, управляемой авиабомбой оккупанты попали по жилой застройке в одном из населенных пунктов. Из-за "прилета" повреждены почти два десятка домов. За медпомощью обратилась 56-летняя местная жительница, которая получила взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта. Погибли шесть горожан, еще шесть получили ранения. 2 октября было объявлено днем траура в Херсонской громаде.