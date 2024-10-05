Днем российские военные ударили из артиллерии по Станиславу, есть раненые. За сутки на Херсонщине четыре человека погибли и 5 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

5 октября российские военные обстреляли Станислав. За прошедшие сутки ударили по Херсону, Антоновке, Приднепровскому, Садовому, Станиславу, Понятовке, Кизомису, Белозерке, Камышанам, Бериславу, Червоному Маяку и Новоалександровке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА и полиции области.

"В результате обстрела ранения получила 71-летняя женщина. У нее - контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы. Бригада "скорой" оказала пострадавшей помощь на месте. От госпитализации она отказалась", рассказали в ОВА о последствиях обстрела

За прошедшие сутки по правобережью Херсонской области войска РФ били из минометов, артиллерии и БпЛА.

На рассвете военные РФ сбросили взрывчатку с БПЛА на Кизомыс. В результате удара пострадал 54-летний мужчина, который ехал на мопеде. Его доставили в больницу со взрывной травмой, ранением предплечья и открытым переломом руки.

В полдень россияне из миномета ударили по Понятовке. Пострадал 38-летний мужчина, он получил взрывную травму, резаную рану предплечья и огнестрельное ранение ноги.

Войска РФ атаковали с беспилотника Станислав. В результате сброса взрывчатки погиб 54-летний работник предприятия, его 45-летний коллега получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

После полуночи из артиллерии оккупационные войска били по Камышанам. Повреждения получили 10 частных домов.

Артиллерийским огнем повреждены два жилых дома в Садовом и Бериславе, а также три складских помещения в Новоалександровке.

В результате атаки дрона типа "FPV" поврежден частный дом в Белозерке.

По Антоновке противник бил FPV-дронами и ночью обстреливал поселок из артиллерии. В результате попадания снарядов вспыхнули три дома, огонь потушили работники ГСЧС. После ликвидации пожара стало известно, что погиб один человек, сейчас его личность устанавливается.

Днем в Днепровском районе Херсона из-за удара вражеского дрона погибла 77-летняя женщина. Получили повреждения частный дом и два автомобиля. Из артиллерии противник бил по прибрежной зоне района, снарядами поврежден газопровод и частный дом.

В больнице от тяжелых ранений скончался 86-летний херсонец, который 22 сентября в Днепровском районе города попал под атаку вражеского дрона.

За медицинской помощью обратились двое жителей Белозерки. Они получили травмы ночью 3 октября в результате российского обстрела поселка, когда снаряд попал в их двор.

