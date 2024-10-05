Четыре человека пострадали в результате сбрасывания оккупантами взрывчатки с дрона на Херсон
Россияне атаковали с дрона гражданских в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате сбрасывания взрывчатки с БПЛА в Днепровском районе Херсона пострадали четыре человека.
Так, взрывные травмы и осколочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет.
Сообщается, что во время удара пострадавшие находились на улице. Всех госпитализировали для оказания медпомощи.
Позже стало известно о еще одном пострадавшем - это 60-летний мужчина, который получил осколочное ранение плеча. Сейчас он - под наблюдением врачей.
