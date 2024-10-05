РУС
Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутку в пригороде Херсона и атаковали автомобиль в Антоновке: Пострадал мужчина (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские войска 5 октября сбросили с беспилотника взрывчатку около маршрутки в пригороде Херсона, в транспорте в это время находилось около 20 пассажиров.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Опять - с беспилотника, и снова - 17-я маршрутка. Российские оккупанты продолжают атаковать общественный транспорт в нашей громаде. После 14.00 в пригороде, рядом с автобусом, россияне сбросили взрывчатку с дрона. В салоне в этот момент было до 20 пассажиров", - говорится в сообщении.

Читайте также: Четыре человека пострадали в результате сбрасывания оккупантами взрывчатки с дрона на Херсон

Окупанти атакували маршрутку в Херсоні

Он добавил, что люди не пострадали, в транспорте повреждены окна.

Кроме того, как сообщил Мрочко, российские оккупанты из дрона атаковали автомобиль в Антоновке.

Взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, множественные обломочные ранения получил 59-летний мужчина, находившийся в машине. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Які кідари, а що це за вибухівка така що тільки скло пошкоджено а лакофарбове покриття ні ні?
05.10.2024 18:35 Ответить
Залякують місцеве населення, щоб здавали позиції ЗСУ.
05.10.2024 18:48 Ответить
 
 