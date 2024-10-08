Сутки на Херсонщине: россияне обстреляли 16 населенных пунктов, 1 человек погиб

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Зимовник, Антоновка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Новодмитровка, Томина Балка, Широкая Балка, Софиевка, Станислав, Шляховое, Берислав, Монастырское, Меловое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин

"Российские военные попали в образовательные учреждения, учреждение культуры, библиотеку и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 14 многоэтажек и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 24 - получили ранения, из них - 4 ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ совершила 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины в течение дня