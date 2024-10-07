РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10848 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
368 0

Армия РФ совершила 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины в течение дня

Російські обстріли Сумщини 7 жовтня

7 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 143 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов), артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва) и сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронов (4 взрыва).
  • Эсманская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (2 взрыва).
  • Свесская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Белопольская громада: нанесен удар FPV-дронов (8 взрывов), атака КАБ (10 взрывов), обстрел из РСЗО (65 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Миропольская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва).

Смотрите также: Россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией 10 раз. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (29135) Сумская область (3599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 