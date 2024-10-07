Армия РФ совершила 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины в течение дня
7 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 143 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов), артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва) и сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронов (4 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (2 взрыва).
- Свесская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: нанесен удар FPV-дронов (8 взрывов), атака КАБ (10 взрывов), обстрел из РСЗО (65 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов).
- Миропольская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Дружбовская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва).
