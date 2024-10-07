УКР
Армія РФ здійснила 39 обстрілів прикордонних територій Сумщини протягом дня

Російські обстріли Сумщини 7 жовтня

7 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 143 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронів (4 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).
  • Свеська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: завдано удару FPV-дронів (8 вибухів), атаку КАБ (10 вибухів), обстрілу з РСЗВ (65 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Миропільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Дружбівська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).

