На Харківщині обов’язкову евакуацію оголосили ще у двох населених пунктах, - ОВА
У селах Ізюмське та Богуславка Борівської громади на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію через безпекову ситуацію.
Про це повідомили у Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Евакуація населення проводитиметься в селах Ізюмське Ізюмського старостинського округу та Богуславка Богуславського старостинського округу Борівської селищної територіальної громади", - йдеться у повідомленні ОВА.
Відповідне розпорядження підписане 7 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, раніше начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповідав, що примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп’янської громади планують завершити до кінця тижня.
