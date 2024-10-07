УКР
На Харківщині обов’язкову евакуацію оголосили ще у двох населених пунктах, - ОВА

На Харківщині розширили зону евакуації

У селах Ізюмське та Богуславка Борівської громади на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію через безпекову ситуацію. 

Про це повідомили у Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуація населення проводитиметься в селах Ізюмське Ізюмського старостинського округу та Богуславка Богуславського старостинського округу Борівської селищної територіальної громади", - йдеться у повідомленні ОВА.

Відповідне розпорядження підписане 7 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, раніше начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповідав, що примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп’янської громади планують завершити до кінця тижня.

Читайте також: На Харківщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми

Автор: 

діти (5272) Харківщина (6054) евакуація (2403)
