На Харківщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми

У Харківській області вирішили розширити зону примусової евакуації родин із дітьми. Йдеться про громади Куп'янського району.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов після засідання Ради оборони Харківщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на Раді оборони ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із сім'ями. Мова йде про три громади Куп’янського району включно з містом Куп'янськ. 29 населених пунктів, 269 дітей. У зв'язку з ускладненням військової обстановки, а саме - розширенням зони обстрілів цивільних об'єктів", - сказав він.

Так, із Куп'янської громади, до якої входять 10 населених пунктів, мають евакуювати 158 дітей. З Курилівської (6 населених пунктів) - 41 дитину, з Кіндрашівської громади (13 населених пунктів) - 70 дітей.

Із 10 травня, після активізації військ РФ на півночі області, з Вовчанського та Липцівського напрямків евакуювали 15 031 людину, з них 1282 дитини.

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