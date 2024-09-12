На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

В Харьковской области решили расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. Речь идет о громадах Купянского района.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов после заседания Совета обороны Харьковщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня на Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации принудительно детей с семьями. Речь идет о трех громадах Купянского района включительно с городом Купянск. 29 населенных пунктов, 269 детей. В связи с осложнением военной обстановки, а именно - расширением зоны обстрелов гражданских объектов", - сказал он.

Так, из Купянской громады, в которую входят 10 населенных пунктов, должны эвакуировать 158 детей. Из Куриловской (6 населенных пунктов) - 41 ребенка, из Кондрашевской громады (13 населенных пунктов) - 70 детей.

С 10 мая, после активизации войск РФ на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человека, из них - 1282 ребенка.

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