На Харьковщине планируют расширить зону принудительной эвакуации на 29 населенных пунктов, - Синегубов

На ближайшем заседании Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Планируем на ближайшем заседании Совета обороны области рассмотреть решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями", - рассказал чиновник.

Кроме этого, Синегубов отметил, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вглубь Харьковщины. По его словам, продолжаются бои и на Липецком, и на Волчанском, и на Купянском направлениях. Ситуацию он называет тяжелой, но стабильной и контролируемой.

"На всех направлениях, приближенных к линии боестолкновений, враг постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, в частности - электросети, подстанции и прочее. Их восстановить пока невозможно, поэтому местные жители на этих территориях не имеют света и других услуг, а также находятся под ежедневными вражескими обстрелами", - рассказал глава ОВА.

Напомним, что летом из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону эвакуации семей с детьми.

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