РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6721 посетитель онлайн
Новости Война
971 2

На Харьковщине планируют расширить зону принудительной эвакуации на 29 населенных пунктов, - Синегубов

На Харківщині планують розширити зону примусової евакуації на 29 населених пунктів

На ближайшем заседании Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Планируем на ближайшем заседании Совета обороны области рассмотреть решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями", - рассказал чиновник.

Кроме этого, Синегубов отметил, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вглубь Харьковщины. По его словам, продолжаются бои и на Липецком, и на Волчанском, и на Купянском направлениях. Ситуацию он называет тяжелой, но стабильной и контролируемой.

"На всех направлениях, приближенных к линии боестолкновений, враг постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, в частности - электросети, подстанции и прочее. Их восстановить пока невозможно, поэтому местные жители на этих территориях не имеют света и других услуг, а также находятся под ежедневными вражескими обстрелами", - рассказал глава ОВА.

Напомним, что летом из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону эвакуации семей с детьми.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: враг ударил по гражданской инфраструктуре 9 КАБами, запустил 2 FPV-дроны. 2 человека ранены. ФОТО

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2072)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може відразу до польського кордону?
показать весь комментарий
11.09.2024 17:27 Ответить
А чому не розширити за рахунок Білгородчини ?
показать весь комментарий
11.09.2024 17:30 Ответить
 
 