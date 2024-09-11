На Харьковщине планируют расширить зону принудительной эвакуации на 29 населенных пунктов, - Синегубов
На ближайшем заседании Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Планируем на ближайшем заседании Совета обороны области рассмотреть решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями", - рассказал чиновник.
Кроме этого, Синегубов отметил, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться вглубь Харьковщины. По его словам, продолжаются бои и на Липецком, и на Волчанском, и на Купянском направлениях. Ситуацию он называет тяжелой, но стабильной и контролируемой.
"На всех направлениях, приближенных к линии боестолкновений, враг постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, в частности - электросети, подстанции и прочее. Их восстановить пока невозможно, поэтому местные жители на этих территориях не имеют света и других услуг, а также находятся под ежедневными вражескими обстрелами", - рассказал глава ОВА.
Напомним, что летом из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону эвакуации семей с детьми.
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