На Харківщині планують розширити зону примусової евакуації на 29 населених пунктів, - Синєгубов

На найближчому засіданні Рада оборони Харківської області планує розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Плануємо на найближчому засіданні Ради оборони області розглянути рішення розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками", - розповів посадовець.

Крім цього, Синєгубов зазначив, що російські загарбники не полишають спроб просунутися вглиб Харківщини. За його словами, тривають бої і на Липецькому, і на Вовчанському, і на Куп‘янському напрямках. Ситуацію він називає важкою, але стабільною та контрольованою.

"На всіх напрямках, які наближені до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції та інше. Їх відновити наразі неможливо, тому місцеві жителі на цих територіях не мають світла та інших послуг, а також перебувають під щоденними ворожими обстрілами", - розповів очільник ОВА.

Нагадаємо, що влітку через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону евакуації сімей із дітьми.

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