ОТУ "Харків" про обстановку на півночі Харківщини: Окупанти тиснуть, але успіху не мають. Є випадки відмови ворога від виконання завдань

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Продовжують фіксуватися випадки відмови окупантів від виконання поставлених задач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, війська РФ продовжують тиснути на всіх активних ділянках фронту, але успіху не мають. Підрозділи Сил оборони надійно утримують займані позиції.

"В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по місту.

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В районі населеного пункту Тихе противник здійснює переміщення малими групами з метою поповнення поточних втрат. Відмічаються випадки відмови особового складу виконувати поставлені завдання.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 2 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 2 авіаудари з використанням 2 КАБів та 2 некерованих авіаційних ракет. Здійснили 37 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 422 рази.

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога за минулу добу, 9 вересня, становили 121 особу, з них безповоротні - 57, санітарні - 64.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 66 одиниць озброєння та військової техніки