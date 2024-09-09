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Штурмовики 79-го полку та 18-ї дивізії армії РФ відмовилися виконувати накази своїх командирів, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Ворог готується до поновлення штурмових дій, втім відмічається відмова штурмових груп від виконання поставлених командуванням завдань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, війська РФ продовжують тиснути на всіх активних ділянках фронту, але успіху не мають. Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції. Противник здійснює підготовку до поновлення штурмових дій, однак його штурмові групи зі складу 79-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії відмовилися від виконання завдань.

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточних втрат та поновлення наступальних дій.

У Вовчанську противник застосував баггі та легкові автомобілі з метою доставки особового складу до міста. Силами оборони було завдано вогневого ураження, противник зазнав втрат, зупинив переміщення та роззосередився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу у Вовчанську, у Тихому знищено вогневі позиції військ РФ, - ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Тихе противник формує штурмові групи з метою підготовки до активних дій.

За даними ОТУ "Харків", упродовж минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Російські окупанти також завдали 1 авіаудар з використанням 1 КАБу. Здійснили 28 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 396 разів.

Також зазначається, що від початку цієї доби, 9 вересня, триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становили 71 особу, з них безповоротні - 21, санітарні - 48. Ще два окупанти здалися у полон.

Читайте: Окупанти штурмують багатоповерхову забудову у Вовчанську, застосовують важку вогнеметну систему ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 59 одиниць озброєння та військової техніки.

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09.09.2024 10:56 Відповісти
а як саме відмовились? мовчки на яму пішли, чи використали зброю?
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09.09.2024 11:15 Відповісти
записали відеозверення до *****
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09.09.2024 11:27 Відповісти
Просто в наказі був наступ не в ту сторону, не "На Москву! На Рубльовку за барахлом! "
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09.09.2024 11:38 Відповісти
потрібно детально розібратись в причині відмовлення виконанню наказів. можливо . що накази були надані неадекватним командиром, а як відомо, що преступні накази не завжди потрібно виконувати.
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09.09.2024 12:26 Відповісти
Їх розтріляли раби нажаль нездатні вбити кривдника
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09.09.2024 12:43 Відповісти
 
 