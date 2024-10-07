РУС
На Харьковщине обязательную эвакуацию объявили еще в двух населенных пунктах, - ОВА

На Харківщині розширили зону евакуації

В селах Изюмское и Богуславка Боровской громады на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуация населения будет проводиться в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Богуславского старостинского округа Боровской поселковой территориальной громады", - говорится в сообщении ОВА.

Соответствующее распоряжение подписано 7 октября 2024 года.

Напомним, ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказывал, что принудительную эвакуацию детей с правобережья Купянской громады планируют завершить до конца недели.

Читайте также: Оккупанты ударили по учебному заведению в Купянске, двое раненых

