На Харьковщине обязательную эвакуацию объявили еще в двух населенных пунктах, - ОВА

В селах Изюмское и Богуславка Боровской громады на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуация населения будет проводиться в селах Изюмское Изюмского старостинского округа и Богуславка Богуславского старостинского округа Боровской поселковой территориальной громады", - говорится в сообщении ОВА.

Соответствующее распоряжение подписано 7 октября 2024 года.

Напомним, ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказывал, что принудительную эвакуацию детей с правобережья Купянской громады планируют завершить до конца недели.

