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Рашисты ударили дроном по автомобилю в Казачьей Лопани: ранены три человека. ФОТО

Окупанти атакували цивільне авто у Козачій Лопані

Утром 9 октября российские оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль в Казачьей Лопани Харьковского района, в результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты нанесли очередной удар FPV-дроном по жителям Казачьей Лопани. Около 10:30 захватчики ударили дроном по гражданской машине. Ранения получила 76-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

Председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко уточнил, что в момент удара в автомобиле находились три человека - двое мужчин и  женщина.

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Окупанти атакували цивільне авто у Козачій Лопані

"76-летняя женщина госпитализирована в больницу в состоянии средней тяжести с контузией и осколочными ранениями спины. Мужчины получили контузии и острые реакции на стресс, от госпитализации отказались", - рассказал он.

Он отметил, что поселок ежедневно обстреливают, в частности, враг атакует транспорт.

"Казачья Лопань ежедневно подвергается вражеским обстрелам и атакам дронов. Передвигаться по поселку опасно, особенно на автомобилях, поскольку оккупанты сознательно выбирают их в качестве целей и осуществляют террор против мирного населения", - добавил Задоренко.

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Автор: 

обстрел (27626) Харьковщина (5577)


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