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Зранку ворог вдарив по Куп’янську та Люботину. За добу обстріляв Куп’янський та Харківський райони. ФОТОрепортаж

На Харківщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена інфраструктура, житло, загинули та були поранені люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, 11 жовтня, о 4:03 у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу горів будинок. О 1:15 у місті Люботин внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м. кв.

Учора, 10 жовтня, о 21:43 у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки, 3 господарчі споруди, авто. О 16:40 у Куп'янську внаслідок обстрілу постраждав 77-річний чоловік.

О 15:25 у селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу був пошкоджений приватний будинок. Постраждали 45-річний чоловік, 38-річна жінка, дівчинка 2 років, хлопчики віком 5 та 15 років (гостра реакція на стрес).

О 13:00 у селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, літню кухню. Загинула 64-річна жінка.

Об 11:00 у місті Куп’янськ російський дрон скинув боєприпас, який влучив у проїжджу частину.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28993) Харківщина (6054) Куп’янськ (798)


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