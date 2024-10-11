Ворог приводив у бойову готовність засоби на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Минулої доби на Харківщині ворог приводив у бойову готовність засоби, проводив розвідку з Бєлгородщини та готувався до штурмів із боку ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

Минулої доби у районі села Глибоке Липецької громади (Харківський район) ворог проводив чергові вогневі і протитанкові засоби у повну бойову готовність. Він очікував на штурмові дії із боку української армії.

Біля прикордонного села Муром у Бєлгородській області Росії окупанти намагалися проводити рекогностування місцевості. У такий спосіб вони шукають вигіднішу ділянку, на яку можна перекинути підрозділи.

У місті Вовчанськ ворог відновлював боєздатність штурмових груп загону "Шторм". Також на цій ділянці фіксували поодиноке переміщення особового складу противника для поповнення поточних втрат. Росіяни доставляли медикаменти та провізію.

Протягом минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 5 авіаударів з використанням 10 КАБів. Завдали 55 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 401 обстріл позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Бойові дії та втрати ворога

Втрати ворога за минулу добу становлять 112 осіб, з них безповоротні - 50, санітарні - 62.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 77 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

8 артилерійських систем;

3 бойові броньовані машини;

31 автомобіль;

10 одиниць спецтехніки;

24 БпЛА;

1 одиницю авіаційної техніки.

Крім того, знищено 26 укриттів для особового складу, 3 місця зберігання боєприпасів та стартову позицію для запуску БпЛА.

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